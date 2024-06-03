Что невестке неизбежно придется пережить, если она будет жить со свекровью

Posted 3 июня, 16:00
Published 3 июня, 16:00
Modified 10 сентября, 01:36
Updated 10 сентября, 01:36
Как правило, поначалу девушка старается понравиться родителям своего избранника и пытается наладить с ними отношения. Однако после свадьбы, когда молодые начинают вести совместную жизнь, должно пройти какое-то время, прежде чем супруги смогут притереться друг к другу, и между ними могут возникать размолвки и споры. И если в это время рядом находится свекровь, она неизбежно примет сторону сына.
Кроме того, как гласит народная мудрость, в доме, и особенно на кухне, не может быть двух хозяек, так как у разных людей взгляды на питание и ведение хозяйства могут сильно различаться и каждый считает свою точку зрения единственно правильной. И наконец, свекрови может не нравиться невестка, ее внешний вид, поведение или жизненная позиция — словом, точек соприкосновения для развития конфликта при желании можно найти немало.
В целом же конфликт между невесткой и свекровью сводится к тому, что обе женщины не могут поделить одного мужчину, и каждая прилагает максимум усилий, чтобы перетянуть его на свою сторону и безраздельно завладеть его вниманием.
Конфликт между невесткой и свекровью, если никто из них не захочет прекратить бессмысленную войну, может привести к разрыву отношений между матерью и сыном или разрушению молодой семьи. И тот и другой вариант — так себе, поэтому следует приложить все усилия для нормализации атмосферы в доме.
Чтобы наладить отношения со свекровью, невестке, по крайней мере на первых порах, не следует проявлять характер и пытаться устанавливать свои порядки в чужом доме. Лучше всего, если молодая женщина станет относиться к матери мужа с уважением, но без заискивания, а если свекровь высказывает какие-то претензии, постараться разобраться, что ей не так, а не начинать сходу ругаться. И, конечно, не следует вовлекать в конфликт супруга и стараться перетянуть его на свою сторону.
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