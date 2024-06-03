Что невестке неизбежно придется пережить, если она будет жить со свекровью

Чтобы наладить отношения со свекровью, невестке, по крайней мере на первых порах, не следует проявлять характер и пытаться устанавливать свои порядки в чужом доме. Лучше всего, если молодая женщина станет относиться к матери мужа с уважением, но без заискивания, а если свекровь высказывает какие-то претензии, постараться разобраться, что ей не так, а не начинать сходу ругаться. И, конечно, не следует вовлекать в конфликт супруга и стараться перетянуть его на свою сторону.