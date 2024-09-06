Долго и счастливо: звездные пары, которые знакомы ещё со школьной скамьи

Posted 6 сентября, 04:53
Published 6 сентября, 04:53
Modified 6 сентября, 04:53
Updated 6 сентября, 04:53
Народный артист РФ, а тогда еще просто школьник из Таганрога, Федор Добронравов познакомился с будущей супругой на занятиях по танцам в городском Доме культуры. Сначала Ирина Перепеленко стала его партнершей по танцам, а позже и по жизни. Федор женился на любимой после службы в армии. Мать Федора настояла на том, чтобы молодые обвенчались, что доставило паре немало хлопот: Добронравов на тот момент готовился к вступлению в коммунистическую партию.
Ирина подарила супругу двух сыновей — Виктора и Ивана. Пара до сих пор живет в счастливом браке и расставаться не планирует. Федор шутит, что будет любить жену до 90 лет, а уж потом начнет изменять.
Старшеклассник Кевин, он же будущий рэпер Снуп Догг, заприметил симпатичную девушку на трибуне школьного стадиона. Он сразу влюбился и пригласил Шанте на выпускной вечер, где предложил встречаться. Девушка оказалась крепким орешком: Снуп добивался от нее первого поцелуя целых четыре месяца. Зато позже, по прошествии 8 лет, он добился и ее руки.
Кевин и Шанте многое пережили вместе, от рождения детей до кратковременного развода, закончившегося повторной свадьбой. Рэпер называет супругу главной женщиной в своей жизни.
Кто бы мог подумать, что острый на язык стендапер Алексей Щербаков может быть настолько милым и верным мужем. Тем не менее это так: Алексей однолюб и добивался руки своей избранницы очень долго. Он пытался поступить в тот же вуз, что и Елена, неоднократно предлагал ей встречаться, но все его попытки понравиться заканчивались неудачей. Однако упрямый парень не оставил попыток завоевать сердце любимой и продолжил ухаживать за ней после армии. Елена наконец уступила настойчивому Щербакову и не пожалела — муж из него получился замечательный.
«Никогда ни за какие деньги в жизни не изменю! Все, что у меня есть в этой жизни, — благодаря моей жене, поэтому меня переполняет любовь с ног до головы», — признавался комик в одном из популярных шоу.
Эта парочка познакомилась еще в школе, но поженились они гораздо позже. Как истинный рокер, Джон ценил свободу и не спешил с ней расставаться. Впрочем, ближе к 30 годам он немного остепенился и сделал возлюбленной предложение. Как признавался сам артист, многие отговаривали его от женитьбы, беспокоясь, что это отрицательно скажется на карьере. Однако Джон никогда не слушал чужих советов и поступал так, как ему нравится.
Жизнь показала, что он сделал правильный выбор, подтверждение тому — 35 лет брака и четверо детей. Пара отлично дополняет друг друга: Джон генерирует идеи, фантазирует, творит, иногда скандалит, а Доротея все приводит в порядок, утихомиривает мужа и с мудростью зрелой женщины прощает ему загулы.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14