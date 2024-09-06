newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 сентября, 04:53

Published 6 сентября, 04:53

Modified 6 сентября, 04:53

Updated 6 сентября, 04:53

Долго и счастливо: звездные пары, которые знакомы ещё со школьной скамьи

Долго и счастливо: звездные пары, которые знакомы ещё со школьной скамьи

6 сентября 2024, 04:53
Фото: uznayvse.ru, pokatim.ru, collectphoto.ru
Долго и счастливо: звездные пары, которые знакомы ещё со школьной скамьи
Кто сказал, что знаменитости — люди ветреные и не умеющие строить долгосрочные отношения? Опровергаем этот стереотип на примерах нескольких счастливых пар.

Федор и Ирина Добронравовы

Народный артист РФ, а тогда еще просто школьник из Таганрога, Федор Добронравов познакомился с будущей супругой на занятиях по танцам в городском Доме культуры. Сначала Ирина Перепеленко стала его партнершей по танцам, а позже и по жизни. Федор женился на любимой после службы в армии. Мать Федора настояла на том, чтобы молодые обвенчались, что доставило паре немало хлопот: Добронравов на тот момент готовился к вступлению в коммунистическую партию.

Ирина подарила супругу двух сыновей — Виктора и Ивана. Пара до сих пор живет в счастливом браке и расставаться не планирует. Федор шутит, что будет любить жену до 90 лет, а уж потом начнет изменять.

Ирина и Федор ДобронравовыИрина и Федор Добронравовы
Ирина и Федор Добронравовы. Фото: kp.ru

Снуп Догг и Шанте Броуз

Старшеклассник Кевин, он же будущий рэпер Снуп Догг, заприметил симпатичную девушку на трибуне школьного стадиона. Он сразу влюбился и пригласил Шанте на выпускной вечер, где предложил встречаться. Девушка оказалась крепким орешком: Снуп добивался от нее первого поцелуя целых четыре месяца. Зато позже, по прошествии 8 лет, он добился и ее руки.

Кевин и Шанте многое пережили вместе, от рождения детей до кратковременного развода, закончившегося повторной свадьбой. Рэпер называет супругу главной женщиной в своей жизни.

Снуп Догг с супругойСнуп Догг с супругой
Снуп Догг с супругой. Фото: uznayvse.ru

Алексей и Елена Щербаковы

Кто бы мог подумать, что острый на язык стендапер Алексей Щербаков может быть настолько милым и верным мужем. Тем не менее это так: Алексей однолюб и добивался руки своей избранницы очень долго. Он пытался поступить в тот же вуз, что и Елена, неоднократно предлагал ей встречаться, но все его попытки понравиться заканчивались неудачей. Однако упрямый парень не оставил попыток завоевать сердце любимой и продолжил ухаживать за ней после армии. Елена наконец уступила настойчивому Щербакову и не пожалела — муж из него получился замечательный.

«Никогда ни за какие деньги в жизни не изменю! Все, что у меня есть в этой жизни, — благодаря моей жене, поэтому меня переполняет любовь с ног до головы», — признавался комик в одном из популярных шоу.
Алексей и Елена ЩербаковыАлексей и Елена Щербаковы
Алексей и Елена Щербаковы. Фото: pokatim.ru

Джон Бон Джови и Доротея Херли

Эта парочка познакомилась еще в школе, но поженились они гораздо позже. Как истинный рокер, Джон ценил свободу и не спешил с ней расставаться. Впрочем, ближе к 30 годам он немного остепенился и сделал возлюбленной предложение. Как признавался сам артист, многие отговаривали его от женитьбы, беспокоясь, что это отрицательно скажется на карьере. Однако Джон никогда не слушал чужих советов и поступал так, как ему нравится.

Жизнь показала, что он сделал правильный выбор, подтверждение тому — 35 лет брака и четверо детей. Пара отлично дополняет друг друга: Джон генерирует идеи, фантазирует, творит, иногда скандалит, а Доротея все приводит в порядок, утихомиривает мужа и с мудростью зрелой женщины прощает ему загулы.

Джон Бон Джови с супругойДжон Бон Джови с супругой
Джон Бон Джови с супругой. Фото: collectphoto.ru
Читайте также:
Первоклассный букет: как выбрать цветы к 1 сентябряАндрей Губин поделился в интервью строчками из новой композицииВсе женщины Павла Дурова
#Елена Гончарова#Общество#Знаменитости#Все материалы авторов#Школа
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика