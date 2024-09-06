Долго и счастливо: звездные пары, которые знакомы ещё со школьной скамьи

Кто бы мог подумать, что острый на язык стендапер Алексей Щербаков может быть настолько милым и верным мужем. Тем не менее это так: Алексей однолюб и добивался руки своей избранницы очень долго. Он пытался поступить в тот же вуз, что и Елена, неоднократно предлагал ей встречаться, но все его попытки понравиться заканчивались неудачей. Однако упрямый парень не оставил попыток завоевать сердце любимой и продолжил ухаживать за ней после армии. Елена наконец уступила настойчивому Щербакову и не пожалела — муж из него получился замечательный.