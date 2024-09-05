Начальники рассказали, какие качества для карьерного роста они ценят выше остальных

Posted 5 сентября, 17:20
Published 5 сентября, 17:20
Modified 10 сентября, 05:00
Updated 10 сентября, 05:00
В исследовании SuperJob приняли участие как сотрудники, исполняющие свои обязанности, так и руководители. Двум группам задали несколько вопросов, касающихся темы продвижения на работе. Результаты удивили, поскольку небольшая разница мнений наблюдалась не только между этими группами, но и по половому признаку.
Так, женщины считают, что для удачной карьеры им нужны умения работать в команде, ответственность и интуиция. Мужчины, в свою очередь, отметили среди сильных сторон — профессиональные знания, наличие связей и немного удачи.
Однако из всего многообразия ответов у всех руководителей и подчиненных все-таки выявился лидер, это ответственность. За это качество начальники отдали 8,4 балла из 10 возможных и 7,8 балла сотрудники. На втором месте оказались профессиональные знания (8,3 балла и 7,5 балла). А вот красота и привлекательные внешние данные стали почти самыми последним в списке, практически не влияя на продвижение по карьерной лестнице (3,6 балла и 3,8 балла).
Сотрудники кадров при отборе кандидатов на работу больше всего обращают внимание на три составляющие — стрессоустойчивость, умение работать в команде и лояльность к компании. Работники же больше всего ценят интуицию и удачу, считая их главными помощниками при устройстве на работу.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14