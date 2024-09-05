Начальники рассказали, какие качества для карьерного роста они ценят выше остальных

Однако из всего многообразия ответов у всех руководителей и подчиненных все-таки выявился лидер, это ответственность. За это качество начальники отдали 8,4 балла из 10 возможных и 7,8 балла сотрудники. На втором месте оказались профессиональные знания (8,3 балла и 7,5 балла). А вот красота и привлекательные внешние данные стали почти самыми последним в списке, практически не влияя на продвижение по карьерной лестнице (3,6 балла и 3,8 балла).