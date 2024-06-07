Как подготовить ребенка к рождению брата или сестры

Posted 7 июня, 09:47
Published 7 июня, 09:47
Modified 10 сентября, 01:54
Updated 10 сентября, 01:54
Специалист отмечает, что психика ребенка «по умолчанию готова к появлению братьев и сестер». Так распорядилась эволюция: человеку спокойно, когда рядом много ему подобных — больше шансов выжить. К тому же дети очень быстро ко всему приспосабливаются, поэтому переживать за то, что малыш будет стрессовать, не нужно.
На детей в этом возрасте может воздействовать только что-то материальное, то, что малыши могут увидеть, потрогать, пощупать. Поэтому подготовить его к факту будущего появления в семье младенца будет сложно. А вот сразу после возвращения из роддома познакомьте его с братом или сестрой. Дайте ему потрогать новорожденного, погладить его по ножке и ручке. При этом не забывайте комментировать: «Это голова», «Это рука».
Если старший ребенок принадлежит к возрастному диапазону от 3 до 7 лет, то мамочки могут уже в ходе своей беременности рассказывать ему о том, что в семье появится малыш. Алексей Моско отмечает, что в этом возрасте у детей наглядно-образное мышление. Можно показывать ребенку изображения младенцев, привлекать его к покупке вещей для новорожденного, обустройству детской.
У школьников младшего возраста могут возникать различные реакции касательно беременности мамы: от восторга и радости до тревоги и страха. Это нормально, потому что в этот период развития дети подвержены эмоциональным всплескам, отмечает эксперт. Важно успокоить ребенка, провести с ним серьезный разговор, чтобы убедить: роды — это безопасное мероприятие, так что тревожиться не стоит.
Необходимо заранее обсудить предстоящие перемены в семейном укладе со старшим ребенком и продолжать проводить с ним время даже после родов. Это важно, чтобы старший не почувствовал себя брошенным. Ни в коем случае не навешивайте на него обязанности помощника. Будет здорово, если он сам проявит инициативу и захочет что-то сделать.
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