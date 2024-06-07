Как подготовить ребенка к рождению брата или сестры

На детей в этом возрасте может воздействовать только что-то материальное, то, что малыши могут увидеть, потрогать, пощупать. Поэтому подготовить его к факту будущего появления в семье младенца будет сложно. А вот сразу после возвращения из роддома познакомьте его с братом или сестрой. Дайте ему потрогать новорожденного, погладить его по ножке и ручке. При этом не забывайте комментировать: «Это голова», «Это рука».