12 советов, после применения которых мужчина станет вами одержим

Posted 7 июня, 09:07
Published 7 июня, 09:07
Modified 10 сентября, 01:54
Updated 10 сентября, 01:54
Вы должны быть девушкой, не похожей на всех остальных. Старайтесь выглядеть и вести себя соответствующе.
Это касается как знакомства, так и приглашения на свидание. Помните: инициатива должна исходить от мужчины.
Даже если вы весь день провели, глядя на экран смартфона в ожидании послания от бойфренда, не стоит отвечать ему сразу же. Возьмите паузу, пусть знает, что у вас тоже есть дела.
Старайтесь завершать разговор или переписку первой. Скажите что-то вроде «Пока, на связи» и отключайтесь.
Пересильте себя и прекратите мониторить его странички в социальных сетях. Старайтесь как можно реже писать ему сообщения в директ и комментировать его посты.
Сколь бы ни были сильными чувства, умейте отпускать партнера и сохранять свое личное пространство — встречайтесь с подругами, посвящайте время своему хобби.
Несмотря на все разговоры о равенстве полов, не нужно играть в независимость и платить за себя в кафе и ресторане. Это может обидеть партнера. Также не задаривайте его подарками. Не старайтесь заслужить его внимание посредством презентов.
Скажите категоричное «нет» таким отношениям и переключитесь на поиск свободных мужчин — они точно есть!
Не отправляйте своему мужчине фотографии, о которых потом придется жалеть в случае вашего расставания.
Идеальная девушка, как пишут авторы бестселлера, не отдается мужчине на первом свидании. Это только стимулирует на более сильную влюбленность, разжигает в них любовный азарт.
Если долгожданного предложения руки и сердца все не поступает, скажите, что не планируете встречаться с ним вечно. Предложите взять паузу в отношениях, пусть созреет.
Если мужчина забыл про важные для вас даты, будь то день рождения или День влюбленных, и ничего не подарил, не стоит встречаться с таким товарищем.
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