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Posted 7 июня, 09:07

Published 7 июня, 09:07

Modified 10 сентября, 01:54

Updated 10 сентября, 01:54

12 советов, после применения которых мужчина станет вами одержим

12 советов, после применения которых мужчина станет вами одержим

7 июня 2024, 09:07
Фото: Изображение Midjourney
12 советов, после применения которых мужчина станет вами одержим
Безупречно работающие техники описали в своей книге «Правила завоевания сердца мужчины твоей мечты» Эллен Фейн и Шерри Шнайдер. Недавно авторы дополнили издание, которое до сих пор является бестселлером, новыми актуальными советами.

Будьте уникальными

Вы должны быть девушкой, не похожей на всех остальных. Старайтесь выглядеть и вести себя соответствующе.

Не будьте первой

Это касается как знакомства, так и приглашения на свидание. Помните: инициатива должна исходить от мужчины.

Делайте паузы

Даже если вы весь день провели, глядя на экран смартфона в ожидании послания от бойфренда, не стоит отвечать ему сразу же. Возьмите паузу, пусть знает, что у вас тоже есть дела.

Заканчивайте общение первой

Старайтесь завершать разговор или переписку первой. Скажите что-то вроде «Пока, на связи» и отключайтесь.

Не следите за ним в соцсетях

Пересильте себя и прекратите мониторить его странички в социальных сетях. Старайтесь как можно реже писать ему сообщения в директ и комментировать его посты.

Имейте личное пространство

Сколь бы ни были сильными чувства, умейте отпускать партнера и сохранять свое личное пространство — встречайтесь с подругами, посвящайте время своему хобби.

Не платите за себя

Несмотря на все разговоры о равенстве полов, не нужно играть в независимость и платить за себя в кафе и ресторане. Это может обидеть партнера. Также не задаривайте его подарками. Не старайтесь заслужить его внимание посредством презентов.

Несмотря на все разговоры о равенстве полов, не нужно играть в независимость и платить за себя в кафе и ресторанеНесмотря на все разговоры о равенстве полов, не нужно играть в независимость и платить за себя в кафе и ресторане
Несмотря на все разговоры о равенстве полов, не нужно играть в независимость и платить за себя в кафе и ресторане. Фото: Изображение Midjourney

Не встречайтесь с женатыми

Скажите категоричное «нет» таким отношениям и переключитесь на поиск свободных мужчин — они точно есть!

Не компрометируйте себя неприличными фото

Не отправляйте своему мужчине фотографии, о которых потом придется жалеть в случае вашего расставания.

Забудьте про беспорядочные связи

Идеальная девушка, как пишут авторы бестселлера, не отдается мужчине на первом свидании. Это только стимулирует на более сильную влюбленность, разжигает в них любовный азарт.

Не соглашайтесь на отношения без обязательств

Если долгожданного предложения руки и сердца все не поступает, скажите, что не планируете встречаться с ним вечно. Предложите взять паузу в отношениях, пусть созреет.

Не встречайтесь с равнодушным

Если мужчина забыл про важные для вас даты, будь то день рождения или День влюбленных, и ничего не подарил, не стоит встречаться с таким товарищем.

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#Общество#Психология
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