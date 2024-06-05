Как найти свое место в жизни: 5 советов помогут понять, чего вы больше всего хотите

Подумайте, что в вашей жизни радует вас больше всего. Что для вас важно? Распишите свои приоритеты на бумаге, так будет проще в них ориентироваться. Если ваша основная ценность — семья, подумайте, как совместить работу и время с близкими людьми. Если в приоритете здоровье, возможно, вам стоит выбрать место работы с небольшой физической нагрузкой.