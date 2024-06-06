10 вещей, которые влияют на то, примут вас на работу после собеседования или нет

Posted 6 июня, 12:17
Published 6 июня, 12:17
Modified 10 сентября, 01:52
Updated 10 сентября, 01:52
Верный способ настроить против себя работодателя — опоздать на собеседование. Это расценивается как сигнал, что вам не очень-то и нужна работа и что вы не цените время работодателя.
Если на собеседовании вы ничего не можете сказать о компании и правильно сформулировать свою должность и обязанности, вам, скорее всего, откажут. Это демонстрирует равнодушие к работе, коллективу и ценностям компании.
Внешний вид — первое, на что обращают внимание при собеседовании. HR-менеджеры советуют одеваться так, как принято на той работе, куда вы хотите устроиться. Или хотя бы не надевать несвежую рубашку или слишком откровенную блузку.
Во-первых, это говорит о том, что вы так же спокойно будете поливать грязью и этого работодателя. Во-вторых, склочные, конфликтные сотрудники, распространяющие сплетни, не нужны никому.
Неуверенность в себе на собеседовании сводит ваши шансы получить работу к нулю. Заранее проанализируйте свои софт- и хард-скиллы и уверенно подчеркивайте их при разговоре с работодателем.
Такая лояльность может насторожить работодателя. Он может подумать, что переоценил ваши таланты. Не бойтесь обсуждать любые условия, даже если они вам невероятно нравятся.
Не пытайтесь на собеседовании впечатлить работодателя, преувеличивая масштабы своих заслуг. Он может засомневаться — почему такой суперспециалист ищет работу?
Даже если вам не нравится, что эйчар на собеседовании слишком подробно расспрашивает вас о личной жизни или хобби, не раздражайтесь. Вполне нормально, что вы не хотите о чем-то распространяться. Отвечайте уклончиво, но вежливо: «Я пока не готов рассказать об этом».
Если у вас нет никаких вопросов к работодателю, то ему может показаться, что вы не слишком то и мотивированы в получении должности. Заранее составьте список интересующих вас вопросов — о компании, должностных обязанностях, переработках и др.
Коммуникабельность — это, конечно, хорошо, но нужно знать меру. Работодатель не ждет от вас подробностей о вашей личной жизни или здоровье. А вот краткий рассказ о вашем образовании, опыте работы, пожеланиях в отношении должности будет вполне уместен.
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