10 вещей, которые влияют на то, примут вас на работу после собеседования или нет

Даже если вам не нравится, что эйчар на собеседовании слишком подробно расспрашивает вас о личной жизни или хобби, не раздражайтесь. Вполне нормально, что вы не хотите о чем-то распространяться. Отвечайте уклончиво, но вежливо: «Я пока не готов рассказать об этом».