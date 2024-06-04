Проблема замкнутого круга: чем опасна повседневная рутина и как её победить

Если на работе давно уже все устаканилось, стало привычным и скучным, попробуйте научиться чему-нибудь новому. Найдите хобби по душе, повысьте квалификацию, а если хотите, можете сменить профессию. Если вы не готовы к решительным шагам, постарайтесь сосредоточиться на тех моментах в работе, которые вам нравятся. Осознайте, что за приятные минуты занятия любимым делом приходится «платить» повседневной рутиной.