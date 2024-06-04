Проблема замкнутого круга: чем опасна повседневная рутина и как её победить

Posted 4 июня, 20:00
Published 4 июня, 20:00
Modified 10 сентября, 01:44
Updated 10 сентября, 01:44
Рутина преследует всех, даже представителей творческих профессий. В этом случае человек начинает раздражаться и срываться на окружающих. Каждый из нас встречал вечно недовольных и усталых матерей, раздраженных продавцов и офисных работников, занимающихся чем угодно, кроме своих прямых обязанностей.
Отпуск или переключение на нетипичную для вас деятельность поможет немного отвлечься, но не спасет от проблемы. Психологи рекомендуют попробовать другие способы борьбы с Днем сурка.
Вам не хватает эмоций? Просто стало скучно? Или вы избегаете сложностей в личной жизни, поэтому все время проводите на работе? Разберитесь с тем, чего именно вам недостает.
Если на работе давно уже все устаканилось, стало привычным и скучным, попробуйте научиться чему-нибудь новому. Найдите хобби по душе, повысьте квалификацию, а если хотите, можете сменить профессию. Если вы не готовы к решительным шагам, постарайтесь сосредоточиться на тех моментах в работе, которые вам нравятся. Осознайте, что за приятные минуты занятия любимым делом приходится «платить» повседневной рутиной.
Очень важно осознавать, ради чего вы каждый день засиживаетесь на работе. Перестаньте заставлять себя. Сделайте попытку принять происходящее и договориться с собственной психикой. Забудьте о том, что вы кому-то что-то должны, обязаны, что все вокруг работают, поэтому вы не имеете права на отдых. Работа и рабство — разные вещи.
Вот что утверждает по поводу рутины и борьбы с ней психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, профессор Михаил Виноградов:
«С точки зрения счастливых отношений, в том числе рабочих, долга не должно быть вообще. Эту мысль тяжело принять, но это действительно так, потому что даже небольшой процент долженствования — это уже признак невротизма. Нужно жить так, чтобы не быть никому должным».
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