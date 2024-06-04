Простые способы мотивировать себя, когда сил уже нет

Posted 4 июня, 10:07
Published 4 июня, 10:07
Modified 10 сентября, 01:38
Updated 10 сентября, 01:38
Мы склонны откладывать дела на потом, когда находимся в плохом настроении. Прокрастинация — это метод управления настроением, хотя и неэффективный. Исследования показывают, что счастье повышает продуктивность. Поэтому для мотивации важно быть оптимистичным. Отслеживайте успехи и радуйтесь им — это лучший стимул для продолжения работы.
Вознаграждения стимулируют нашу деятельность. Исследования показывают, что три четверти наших действий мотивированы именно наградами. Каждый раз, когда вы завершаете задачу из списка дел, поощряйте себя.
Социальное давление может быть полезным. Окружайте себя людьми, на которых вы хотите быть похожи. Например, если вы хотите улучшить свое здоровье, общайтесь с людьми, ведущими здоровый образ жизни. Совместная работа делает задачи менее устрашающими.
Чтобы мотивировать себя, необходимо действовать просто и эффективно. Воспринимайте эти советы как свои задачи и начинайте выполнять. Вера в то, что вы можете что-то сделать, — первый шаг к достижению цели.
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