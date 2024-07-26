Муза, Амазонка, Ужасная Мать: узнай свой архетип и стань счастливой

Posted 26 июля, 07:48
Published 26 июля, 07:48
Modified 10 сентября, 04:30
Updated 10 сентября, 04:30
Выделяют четыре основных женских архетипа, каждый из которых имеет светлую и теневую сторону.
Если вы обнаружили себя на теневой стороне — не расстраивайтесь. Это не значит, что жизнь не удалась — любые качества своей личности можно использовать себе на благо.
Но и светлые архетипы не всегда счастливы — их подстерегают другие подводные камни.
Принцесса — ванильная, зачастую ветреная девушка. Вся ее жизнь — веселье, радость, постоянные развлечения и приключения. Она живет в сказке и не хочет думать о плохом, ждет принца, который исполнит все ее желания и мечты.
Опасность: боятся ответственности, имеют завышенные ожидания, часто становятся жертвами манипуляторов.
Дрянная Девчонка — бунтарка, всегда идущая наперекор нормам и правилам. Это «плохая девочка», способная на экстремальные выходки.
Опасность: не способны идти на компромисс, поэтому им сложно создать крепкую семью, часто попадают в опасные ситуации.
Для нее сочиняют стихи и песни, возводят дворцы и города. Муза вдохновляет мужчин на подвиги и поступки, дарит своему партнеру обожание и самую нежную любовь.
Опасности: Муза часто зависает в состоянии «здесь и сейчас», что мешает ей развиваться как личности. А если она зависнет на одном месте, то мужчина может потерять к ней интерес.
Противоположная стороны Музы — дерзкая и своенравная Ведьма. Такие роковые женщины тоже привлекают мужчин и используют их, манипулируя и разбивая сердца.
Уверенная в себе, карьеристка, любящая привлекать внимание к себе и бросать вызов окружающим — настоящая Охотница. Такие женщины успешно строят карьеру и добиваются поставленных целей.
Опасности: Охотница хочет видеть рядом с собой только равного партнера, не спешит вступать в брак и обзаводиться детьми.
Амазонка обладает теми же качествами, но более цинична и хладнокровна. Она презирает мужчин, что заставляет ее постоянно с ними соревноваться. У Амазонок отлично развито рациональное мышление, они очень организованны и дисциплинированны.
Опасности: из-за презрения к мужчинам часто склонны к беспорядочным сексуальным связям, хотя втайне мечтают о надежном партнере.
Радушная, гостеприимная, хорошо готовит и заботится о доме, муже, детях — таков портрет идеальной Хозяйки. Рутинные домашние дела ее не пугают, и она с утра до вечера трудится над тем, чтобы создать уют и крепкую семью.
Опасности: взваливает на себя всю ответственность за счастье и здоровье близких, поэтому не умеет заботиться о себе и часто выгорает.
Ужасная Мать тоже неплохая хозяйка, но склонна к авторитарности. Она любит верховодить и подчинять всех вокруг своей воле. Не принимает чужое мнение и любит критиковать окружающих. Тем не менее таким женщинам часто удается создать крепкую семью и сохранить брак надолго.
Опасности: близкие могут ощущать себя несчастными рядом с ними, поэтому женщины чувствуют себя одинокими и непонятыми окружающими.
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