У нас такой период: 7 стадий отношений, через которые проходит каждая пара

Posted 26 июля, 03:04
Published 26 июля, 03:04
Modified 10 сентября, 04:30
Updated 10 сентября, 04:30
В это время влюбленные носят розовые очки, не снимая, и просто не видят недостатков в своем партнере. Женщина каждый день старается быть все красивее и красивее, мужчина задаривает ее подарками. Сплошная романтика!
Время, когда те самые розовые очки потихоньку начинают «сползать». Партнеры пресытились друг другом и начали замечать первые недостатки своей второй половинки. Это период переосмысления, а иногда и разочарования.
Этот этап отношений можно охарактеризовать одним словом: бесит! В партнере начинает раздражать все: смех, манера шутить, любимые словечки, даже милые прозвища, которые раньше ласкали слух. Пара видит друг в друге людей — абсолютно разных и не всегда готовых на компромиссы, от которых оба успели устать. Однако, если чувства достаточно сильные, отношения все же продолжаются.
Стадия «притирки» друг к другу. Партнеры осознают, что ради отношений придется изменить некоторые из своих привычек. Это время обсуждений, бесед, иногда даже ссор. Главное, что дарит этот период, — принятие любимого человека таким, какой он есть.
Тот самый приятный момент, когда партнеры полностью приняли друг друга и убедились, что играют важную роль в жизни своей половинки. Они успели через многое пройти и оценить взаимные шаги навстречу пониманию друг друга.
Время, когда в паре зарождается духовная близость. Партнеры становятся больше чем счастливыми любовниками или официальными супругами — они становятся друзьями. Подарки уже не такие частые, как раньше, зато попадают «точно в цель». Интимная жизнь не такая бурная, зато каждый из партнеров знает, как доставить половинке максимум удовольствия. На этом этапе количество переходит в качество.
Обойдясь без лишней романтизации, этот период можно охарактеризовать поговоркой «Муж да жена — одна сатана». Эти двое прошли вместе долгий путь и добрались до своей награды — настоящей любви. Она не всегда проявляется в романтике и нежных признаниях. Это куда более глубокое чувство привязанности и единения с партнером, которое, скорее всего, останется на всю жизнь.
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