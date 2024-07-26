newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июля, 03:04

Published 26 июля, 03:04

Modified 10 сентября, 04:30

Updated 10 сентября, 04:30

У нас такой период: 7 стадий отношений, через которые проходит каждая пара

У нас такой период: 7 стадий отношений, через которые проходит каждая пара

26 июля 2024, 03:04
Фото: Изображение Midjourney
У нас такой период: 7 стадий отношений, через которые проходит каждая пара
Жизненный путь, который двое проходят вместе, может быть непредсказуемым. Однако существуют несколько этапов, на которых рано или поздно оказывается каждая пара. Проверьте, на какой стадии сейчас ваши отношения.

Конфетно-букетный период

В это время влюбленные носят розовые очки, не снимая, и просто не видят недостатков в своем партнере. Женщина каждый день старается быть все красивее и красивее, мужчина задаривает ее подарками. Сплошная романтика!

Конфетно-букетный период — в это время влюбленные носят розовые очки, не снимая, и просто не видят недостатков в своем партнереКонфетно-букетный период — в это время влюбленные носят розовые очки, не снимая, и просто не видят недостатков в своем партнере
Конфетно-букетный период — в это время влюбленные носят розовые очки, не снимая, и просто не видят недостатков в своем партнере. Фото: Изображение Midjourney

Критический период

Время, когда те самые розовые очки потихоньку начинают «сползать». Партнеры пресытились друг другом и начали замечать первые недостатки своей второй половинки. Это период переосмысления, а иногда и разочарования.

Период отвращения

Этот этап отношений можно охарактеризовать одним словом: бесит! В партнере начинает раздражать все: смех, манера шутить, любимые словечки, даже милые прозвища, которые раньше ласкали слух. Пара видит друг в друге людей — абсолютно разных и не всегда готовых на компромиссы, от которых оба успели устать. Однако, если чувства достаточно сильные, отношения все же продолжаются.

Период отвращения — пара видит друг в друге людей — абсолютно разных и не всегда готовых на компромиссыПериод отвращения — пара видит друг в друге людей — абсолютно разных и не всегда готовых на компромиссы
Период отвращения — пара видит друг в друге людей — абсолютно разных и не всегда готовых на компромиссы. Фото: Изображение Midjourney

Период терпения и адаптации

Стадия «притирки» друг к другу. Партнеры осознают, что ради отношений придется изменить некоторые из своих привычек. Это время обсуждений, бесед, иногда даже ссор. Главное, что дарит этот период, — принятие любимого человека таким, какой он есть.

Период уважения

Тот самый приятный момент, когда партнеры полностью приняли друг друга и убедились, что играют важную роль в жизни своей половинки. Они успели через многое пройти и оценить взаимные шаги навстречу пониманию друг друга.

Период дружбы

Время, когда в паре зарождается духовная близость. Партнеры становятся больше чем счастливыми любовниками или официальными супругами — они становятся друзьями. Подарки уже не такие частые, как раньше, зато попадают «точно в цель». Интимная жизнь не такая бурная, зато каждый из партнеров знает, как доставить половинке максимум удовольствия. На этом этапе количество переходит в качество.

Период дружбы — время, когда в паре зарождается духовная близостьПериод дружбы — время, когда в паре зарождается духовная близость
Период дружбы — время, когда в паре зарождается духовная близость. Фото: Изображение Midjourney

Период любви

Обойдясь без лишней романтизации, этот период можно охарактеризовать поговоркой «Муж да жена — одна сатана». Эти двое прошли вместе долгий путь и добрались до своей награды — настоящей любви. Она не всегда проявляется в романтике и нежных признаниях. Это куда более глубокое чувство привязанности и единения с партнером, которое, скорее всего, останется на всю жизнь.

#Алина Ибрагимова#Общество#Любовь#Отношения#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика