У нас такой период: 7 стадий отношений, через которые проходит каждая пара

Время, когда в паре зарождается духовная близость. Партнеры становятся больше чем счастливыми любовниками или официальными супругами — они становятся друзьями. Подарки уже не такие частые, как раньше, зато попадают «точно в цель». Интимная жизнь не такая бурная, зато каждый из партнеров знает, как доставить половинке максимум удовольствия. На этом этапе количество переходит в качество.