Куда поехать отдохнуть: 5 мест в России для «осенних» отпускников

Posted 26 июля, 10:20
Published 26 июля, 10:20
Modified 10 сентября, 04:32
Updated 10 сентября, 04:32
Осенью в Карелии очень красиво. Сюда лучше всего ехать примерно до середины октября, пока не зарядили дожди, пока еще можно добраться до островов Кижи и Валаам на скоростных судах. Помимо этих знаменитых островов, в Карелии можно посетить также знаменитый мраморный каньон в Рускеале, а также множество музеев, наиболее интересные из которых — Национальный музей и Музей изобразительных искусств в Петрозаводске, а также морской музей «Полярный Одиссей».
В первой половине осени на полуострове тепло и сухо, нет такой изнуряющей жары, как летом, на пляжах намного меньше отдыхающих, чем в разгар туристического сезона, а на рынках прилавки ломятся от недорогих фруктов. В это время хорошо ехать в Крым и с оздоровительными намерениями.
Горный Алтай осенью прекрасен — как по внешнему виду, так и в плане погодных условий. Здесь нет сильной жары и мало приезжих, а цены на товары и услуги ниже, чем летом. Правда, отправляясь на Алтай в осеннее время, не забудьте прихватить с собой теплую одежду, так как по ночам здесь может быть уже холодно. Что же до местных достопримечательностей, то эксперты рекомендуют туристам обязательно увидеть Каракольские и Мультинские озера, а также посетить остров Патмос.
Отличным выбором для отдыха в осеннем периоде может стать и озеро Байкал, где в это время царят спокойствие и тишина. Здесь вы сможете не только насладиться потрясающими видами природы и подышать свежим воздухом, но и прокатиться по берегам озера на квадроцикле или верхом на лошади, сходить за грибами, посетить места силы на острове Ольхон, искупаться в горячем источнике или побывать вместе с детьми в веревочном парке развлечений.
Осенний Калининград выглядит очень красиво благодаря особенно выигрышному виду готической архитектуры на фоне разноцветной листвы. В сентябре здесь можно еще купаться в море и загорать, так как воздух в это время не охлаждается ниже +20…+25 градусов. А в перерывах между посещениями пляжа вас ждут увлекательные экскурсии по городу и его окрестностям с посещением местных музеев и осмотром достопримечательностей.
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