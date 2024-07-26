Куда поехать отдохнуть: 5 мест в России для «осенних» отпускников

Горный Алтай осенью прекрасен — как по внешнему виду, так и в плане погодных условий. Здесь нет сильной жары и мало приезжих, а цены на товары и услуги ниже, чем летом. Правда, отправляясь на Алтай в осеннее время, не забудьте прихватить с собой теплую одежду, так как по ночам здесь может быть уже холодно. Что же до местных достопримечательностей, то эксперты рекомендуют туристам обязательно увидеть Каракольские и Мультинские озера, а также посетить остров Патмос.