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Posted 20 мая, 20:01

Published 20 мая, 20:01

Modified 9 сентября, 23:22

Updated 9 сентября, 23:22

Как сделать взаимодействие родителя и школьника более эффективным

Как сделать взаимодействие родителя и школьника более эффективным

20 мая 2024, 20:01
Фото: Изображение Midjourney
Ребенок растет в окружении оценок, значимых для него взрослых: родителей, учителей. Слово взрослого может как вдохновить, так и снести на нет желание развиваться.

Как оценивать действия ребенка так, чтобы поддержать его уверенность в себе и чтобы он не боялся трудностей? Обратная связь играет важную роль в этом процессе, пишет pedsovet.org.

Существуют разные её виды в разных ситуациях. Например, после выполнения задания или работы мы можем дать обратную связь по конкретным действиям. Мы также можем оценивать прогресс ребенка за определенный период времени. И, конечно же, когда возникают конфликтные ситуации, обратная связь помогает решить проблему и наладить отношения.

Общие признаки мотивирующей обратной связи можно разбить на 10 категорий.

  1. Оцениваем не личность, а действия. Нам важно оценивать знания, навыки и конкретные действия ребенка, а не его личность. Сравниваем прогресс с его предыдущими достижениями.
  2. Объясняем цель. Нужно объяснить ребенку, какой навык мы развиваем и зачем это нужно. Четко даем понять, что он может достичь, если освоит материал.
  3. Демонстрируем прогресс. После указания цели мы показываем, где ребенок был в начале и где он находится сейчас. Указываем на пройденный путь и фокусируемся на том, что нужно улучшить.
  4. Опираемся на ясные критерии. Заранее определяем критерии успеха и ориентируемся на них при оценке. Например, если ребенок хочет научиться убирать со стола, мы четко объясняем каждый этап и даем обратную связь по каждому из них.
  5. Основываемся на конкретных фактах. Вместо общих слов и размытых оценок мы используем конкретные факты для обратной связи. Называем время, место и причину ошибки или прогресса.
  6. Развиваем мышление роста. Мы хвалим усилия, труд и старания, а не природные способности или безошибочность. Только так мы будем мотивировать ребенка к развитию и новым навыкам.
  7. Не порицаем за ошибки. Они помогают понять, что еще нужно улучшить. Мы указываем на ошибку, но не порицаем за нее. Правильно расставляем акценты и показываем, что ошибки — это возможность для роста.
  8. Включаем диалог. Приглашаем ребенка к обсуждению, задаем вопросы и слушаем его мнение. Даем ему возможность принимать ответственность за свои действия.
  9. Даем обратную связь независимо от результата. Говорим о достижениях и желаемом поведении, а не только об ошибках. Мозгу нужна постоянная обратная связь, поэтому важно говорить о положительных моментах.
  10. Регулярность. Обратная связь должна быть регулярной и частой. Мы можем использовать легкие педагогические касания, чтобы показать, что видим прогресс и помогаем ребенку в его развитии.

Главное — добиться того, чтобы обратная связь была конструктивной и помогала ребенку расти и развиваться.

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#Марина Колодкина#Общество#Дети#Родители#Психология
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