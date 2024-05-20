Как сделать взаимодействие родителя и школьника более эффективным

Posted 20 мая, 20:01
Published 20 мая, 20:01
Modified 9 сентября, 23:22
Updated 9 сентября, 23:22
Как оценивать действия ребенка так, чтобы поддержать его уверенность в себе и чтобы он не боялся трудностей? Обратная связь играет важную роль в этом процессе, пишет pedsovet.org.
Существуют разные её виды в разных ситуациях. Например, после выполнения задания или работы мы можем дать обратную связь по конкретным действиям. Мы также можем оценивать прогресс ребенка за определенный период времени. И, конечно же, когда возникают конфликтные ситуации, обратная связь помогает решить проблему и наладить отношения.
Общие признаки мотивирующей обратной связи можно разбить на 10 категорий.
Главное — добиться того, чтобы обратная связь была конструктивной и помогала ребенку расти и развиваться.
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