Как сделать взаимодействие родителя и школьника более эффективным

Существуют разные её виды в разных ситуациях. Например, после выполнения задания или работы мы можем дать обратную связь по конкретным действиям. Мы также можем оценивать прогресс ребенка за определенный период времени. И, конечно же, когда возникают конфликтные ситуации, обратная связь помогает решить проблему и наладить отношения.