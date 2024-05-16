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Posted 16 мая, 13:16

Published 16 мая, 13:16

Modified 9 сентября, 23:07

Updated 9 сентября, 23:07

Ссоры родителей при ребенке: как ни странно, иногда они полезны, но при одном условии

Ссоры родителей при ребенке: как ни странно, иногда они полезны, но при одном условии

16 мая 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney
Ссоры родителей при ребенке: как ни странно, иногда они полезны, но при одном условии
Ссоры родителей при ребенке могут травмировать детскую психику. Но в то же время они могут и принести пользу, как бы ни парадоксально это звучало. Разбираемся, чем может быть полезен конфликт родителей при детях.

Конструктивные ссоры

Любой конфликт родителей при детях должен быть правильным — во-первых, конструктивным, а во-вторых, без взаимных оскорблений, угроз. Следует воздержаться от любого проявления насилия, если, конечно, родители не хотят причинить психике своего ребенка серьезный вред.

При ребенке можно спорить, даже повышая голос, но в пределах разумного. Наблюдение за тем, как взрослые люди подходят к решению конфликтов, даст ребенку неплохой опыт. Он поймет, что спорить — это, в принципе, нормально при условии, что стороны слышат друг друга и готовы к диалогу.

Очень важно, как и чем именно завершится ссора родителей при ребенке. Очевидно, что ее финалом должно стать достижение единого мнения в том или ином вопросе. То есть родители по результатам конфликта должны будут договориться и снова перейти к мирному и доброжелательному общению. Наблюдая за этим, ребенок сможет сделать вывод, что ссориться, спорить — это обычные проявления несогласия одного человека с другим, что можно считать нормой.

Очень важно, как и чем именно завершится ссора родителей при ребенкеОчень важно, как и чем именно завершится ссора родителей при ребенке
Очень важно, как и чем именно завершится ссора родителей при ребенке. Фото: Изображение Midjourney

Что говорит о ссорах родителей при ребенке наука

Специалисты проводили исследование, в ходе которого фиксировались ссоры и конфликты, происходящие между отцами и матерями детей. Некоторые дети при этом наблюдали за ссорами со стороны, другие — нет.

В результате выяснилось, что дети, которые видели ссоры родителей, обладают базовыми навыками отстаивания своей точки зрения. Кроме того, специалисты сделали вывод, что такие дети наименее подвержены неблагоприятному влиянию со стороны, более эффективно ищут варианты выхода из сложных ситуаций, способны решать конфликты, возникающие между ними и сверстниками.

Если же дети регулярно становились свидетелями так называемых деструктивных ссор между родителями, это повышало их тревожность. Такие дети демонстрировали заметную склонность к агрессивным действиям, неуправляемость в поведении.

Если дети регулярно становятся свидетелями деструктивных ссор между родителями, это повышает их тревожностьЕсли дети регулярно становятся свидетелями деструктивных ссор между родителями, это повышает их тревожность
Если дети регулярно становятся свидетелями деструктивных ссор между родителями, это повышает их тревожность. Фото: Изображение Midjourney
#Общество#Дети#Семья#Отношения#Все материалы авторов#Психология
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