Ссоры родителей при ребенке: как ни странно, иногда они полезны, но при одном условии

Очень важно, как и чем именно завершится ссора родителей при ребенке. Очевидно, что ее финалом должно стать достижение единого мнения в том или ином вопросе. То есть родители по результатам конфликта должны будут договориться и снова перейти к мирному и доброжелательному общению. Наблюдая за этим, ребенок сможет сделать вывод, что ссориться, спорить — это обычные проявления несогласия одного человека с другим, что можно считать нормой.