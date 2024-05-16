Ссоры родителей при ребенке: как ни странно, иногда они полезны, но при одном условии

Posted 16 мая, 13:16
Published 16 мая, 13:16
Modified 9 сентября, 23:07
Updated 9 сентября, 23:07
Любой конфликт родителей при детях должен быть правильным — во-первых, конструктивным, а во-вторых, без взаимных оскорблений, угроз. Следует воздержаться от любого проявления насилия, если, конечно, родители не хотят причинить психике своего ребенка серьезный вред.
При ребенке можно спорить, даже повышая голос, но в пределах разумного. Наблюдение за тем, как взрослые люди подходят к решению конфликтов, даст ребенку неплохой опыт. Он поймет, что спорить — это, в принципе, нормально при условии, что стороны слышат друг друга и готовы к диалогу.
Очень важно, как и чем именно завершится ссора родителей при ребенке. Очевидно, что ее финалом должно стать достижение единого мнения в том или ином вопросе. То есть родители по результатам конфликта должны будут договориться и снова перейти к мирному и доброжелательному общению. Наблюдая за этим, ребенок сможет сделать вывод, что ссориться, спорить — это обычные проявления несогласия одного человека с другим, что можно считать нормой.
Специалисты проводили исследование, в ходе которого фиксировались ссоры и конфликты, происходящие между отцами и матерями детей. Некоторые дети при этом наблюдали за ссорами со стороны, другие — нет.
В результате выяснилось, что дети, которые видели ссоры родителей, обладают базовыми навыками отстаивания своей точки зрения. Кроме того, специалисты сделали вывод, что такие дети наименее подвержены неблагоприятному влиянию со стороны, более эффективно ищут варианты выхода из сложных ситуаций, способны решать конфликты, возникающие между ними и сверстниками.
Если же дети регулярно становились свидетелями так называемых деструктивных ссор между родителями, это повышало их тревожность. Такие дети демонстрировали заметную склонность к агрессивным действиям, неуправляемость в поведении.
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