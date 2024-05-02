Красные щёки у грудничка: причины

Posted 2 мая, 19:51
Published 2 мая, 19:51
Modified 9 сентября, 22:33
Updated 9 сентября, 22:33
Наиболее частая, но далеко не единственная причина красных щёк у грудничка — реакция на еду или питьё.
Если малыш находится на грудном вскармливании, то возможная причина покраснения его щёчек — новый продукт в рационе кормящей мамы. Ей следует пересмотреть своё меню за последние сутки-двое и выявить то, что вызывает у малыша такую реакцию, чтобы исключить «вредный» продукт.
Если ребёнок находится на искусственном вскармливании и не получает прикорма и допаивания (кроме воды), то проблема, скорее всего, — в компонентах новой молочной смеси. Если новая смесь не вводилась в рацион ребёнка в последние сутки, следует проверить срок годности и условия хранения уже открытой коробки смеси.
Для детей на смешанном вскармливании при покраснении щёк нужно искать проблему как в рационе мамы, так и в молочной смеси.
Если ребенку уже даются прикорм и напитки, то проблема, вероятно, возникла из-за введения нового продукта в меню малыша. Поэтому новые продукты и компоненты следует вводить в меню ребёнка постепенно, не чаще чем 1 раз в 2-3 дня. Если никаких новых продуктов малышу не предлагалось, стоит проверить сроки и условия хранения тех продуктов, которые давались ему в последние сутки-двое.
Причины красных щёк у грудничка необязательно могут быть связаны с пищей или питьём. Например, малышу может быть слишком жарко. При этом он ведёт себя неспокойно, плачет. Для устранения симптома нужно снять лишнюю одежду, распеленать и понаблюдать за ребенком.
Щёки могут покраснеть из-за контакта с плохо выстиранной или некачественно окрашенной тканью, шершавой или ворсистой поверхностью. Именно эти факторы следует устранить, после чего оценить изменение состояния ребенка.
Щёки также могут покраснеть из-за реакции на новый крем или мыло, которые применялись в последние сутки. Подберите другие средства и понаблюдайте за малышом.
Не стоит игнорировать покраснение щёк у грудничка. Это может быть предвестником развития атопического дерматита (комплекса симптомов, которые могут лечиться годами при соблюдении строгой диеты ребёнком и применении гормональных препаратов).
Очень важно не заниматься самолечением при появлении красных щёк у грудничка, даже если очень хочется намазать их каким-либо чудодейственным средством. Это может устранить симптом, но не причину, а может и навредить, усугубив реакцию кожи. Однако, если покраснение щёк причиняет малышу дискомфорт, можно смазать его кожу гипоаллергенным (лучше уже проверенным) детским кремом, конечно же, не забывая об устранении причин. Если покраснение щёк выражено ярко, это беспокоит малыша, а причину устранить не удаётся, необходима консультация специалиста.
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