Красные щёки у грудничка: причины

Очень важно не заниматься самолечением при появлении красных щёк у грудничка, даже если очень хочется намазать их каким-либо чудодейственным средством. Это может устранить симптом, но не причину, а может и навредить, усугубив реакцию кожи. Однако, если покраснение щёк причиняет малышу дискомфорт, можно смазать его кожу гипоаллергенным (лучше уже проверенным) детским кремом, конечно же, не забывая об устранении причин. Если покраснение щёк выражено ярко, это беспокоит малыша, а причину устранить не удаётся, необходима консультация специалиста.