Факт: «Ручные» дети вырастают более самостоятельными

Когда ребенок будет готов к самостоятельности, его поведение станет другим. Кончено, это произойдет не в один день. И заболевший пятилетка может попроситься «к маме на ручки» — посидит 5 минут на коленях и пойдёт покорять этот мир дальше. Он просто знает, что есть мир, который он познавал через образ мамы. И он знает, что этому миру можно доверять.