Факт: «Ручные» дети вырастают более самостоятельными

Posted 1 июня, 17:05
Published 1 июня, 17:05
Modified 10 сентября, 01:31
Updated 10 сентября, 01:31
Детские психологи утверждают: дети, которых «приучали к самостоятельности» раньше времени, испытывают стресс, чувство покинутости и растут в большей зависимости от мнения родителей. Напротив, дети, которых кормили грудью и носили на руках достаточно долго — более коммуникабельные и более чуткие. Автор книги «Грудное вскармливание старших детей» Энн Синнот отмечает, что такие дети легче заводят друзей, умеют долго играть в одиночестве, больше нравятся сами себе и более открыты в общении.
Об этом же говорят Уильям и Марта Сирс, известные педиатры из США, многодетные родители и авторы нескольких бестселлеров. «Это — дети, которые заботятся», пишет в своей книге «Грудное вскармливание» Уильям. Он считает, что пренебрегать потребностями ребёнка нельзя — это может привести к плачевным результатам для его психики.
Недаром специалисты выделяют возраст до трёх лет как возраст сильной привязанности к матери. То есть такая потребность — это нормально, от неё не нужно «отучать». Ненормально другое — когда ребенок младше трёх лет не нуждается в маме. Достаточно один раз увидеть взгляд малыша из детского дома, который уже не просится на руки и просто смотрим в одну точку…
Когда ребенок будет готов к самостоятельности, его поведение станет другим. Кончено, это произойдет не в один день. И заболевший пятилетка может попроситься «к маме на ручки» — посидит 5 минут на коленях и пойдёт покорять этот мир дальше. Он просто знает, что есть мир, который он познавал через образ мамы. И он знает, что этому миру можно доверять.
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