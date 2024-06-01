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Posted 1 июня, 17:05

Published 1 июня, 17:05

Modified 10 сентября, 01:31

Updated 10 сентября, 01:31

Факт: «Ручные» дети вырастают более самостоятельными

Факт: «Ручные» дети вырастают более самостоятельными

1 июня 2024, 17:05
Фото: Изображение Midjourney
Мама, которая берет на руки малыша, умеющего ходить, может столкнуться с непониманием и осуждением. «Нужно приучать к самостоятельности раньше, а не на руках таскать!», — услышит она вслед. Кто прав?

Детские психологи утверждают: дети, которых «приучали к самостоятельности» раньше времени, испытывают стресс, чувство покинутости и растут в большей зависимости от мнения родителей. Напротив, дети, которых кормили грудью и носили на руках достаточно долго — более коммуникабельные и более чуткие. Автор книги «Грудное вскармливание старших детей» Энн Синнот отмечает, что такие дети легче заводят друзей, умеют долго играть в одиночестве, больше нравятся сами себе и более открыты в общении.

Об этом же говорят Уильям и Марта Сирс, известные педиатры из США, многодетные родители и авторы нескольких бестселлеров. «Это — дети, которые заботятся», пишет в своей книге «Грудное вскармливание» Уильям. Он считает, что пренебрегать потребностями ребёнка нельзя — это может привести к плачевным результатам для его психики.

Недаром специалисты выделяют возраст до трёх лет как возраст сильной привязанности к матери. То есть такая потребность — это нормально, от неё не нужно «отучать». Ненормально другое — когда ребенок младше трёх лет не нуждается в маме. Достаточно один раз увидеть взгляд малыша из детского дома, который уже не просится на руки и просто смотрим в одну точку…

Когда ребенок будет готов к самостоятельности, его поведение станет другим. Кончено, это произойдет не в один день. И заболевший пятилетка может попроситься «к маме на ручки» — посидит 5 минут на коленях и пойдёт покорять этот мир дальше. Он просто знает, что есть мир, который он познавал через образ мамы. И он знает, что этому миру можно доверять.

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#Общество#Дети#Все материалы авторов#Психология
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