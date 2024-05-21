Можно ли прокалывать уши маленьким детям: комментарии экспертов

Posted 21 мая, 07:35
Published 21 мая, 07:35
Modified 9 сентября, 23:22
Updated 9 сентября, 23:22
Когда лучше прокалывать уши девочке, чтобы она могла носить сережки, — это всегда индивидуальный вопрос. Нина Пономарева, врач-педиатр высшей категории, отмечает: важно ориентироваться на состояние здоровья ребенка, на наличие у него заболеваний, которые потенциально могут быть препятствием для прокалывания ушей.
«Если есть проблемы со здоровьем, которые требуют наблюдения, то лучше не спешить. Не должно присутствовать никаких противопоказаний, и, конечно же, прокалывать уши девочке необходимо у специалиста — медика, обращаясь в проверенные клиники, чтобы не допустить инфицирования», — отмечает эксперт.
Прокалывание ушей в раннем возрасте имеет свои плюсы и минусы. К категории минусов Нина Пономарева относит риск инфицирования, который сохраняется даже при наличии стерильных условий. Также есть и риск аллергии на составы в сплавах, в том числе на никель.
Кроме того, уже после того, как девочке проколют уши, и она будет носить сережки, появляется риск того, что в процессе игры и других активностей они зацепятся за что-либо и это повредит мочку уха.
Что касается плюсов, то педиатр отмечает, в первую очередь, эстетичность — именно на нее ориентируются родители, которые планируют проколоть уши девочке. Если же прокалывать уши ребенку в возрасте после 10 или 11 лет, появляется риск образования на мочках рубцов.
Нина Пономарева не советует прокалывать уши ребенку в холодное время года, зимой, в связи с риском застудить их или травмировать мочку шапкой, завязками. По этой же причине стоит отказаться от прокалывания ушей девочке поздней осенью, ранней весной. Летом, отмечает эксперт, в связи с температурными условиями появляется риск инфицирования заживающей раны.
Оптимальный вариант — проколоть уши ребенку в конце весны или в начале осени, когда головные уборы дети не носят, а мочка заживает достаточно быстро. Так что, отмечает Нина Пономарева, стоит ориентироваться не только на возраст прокола ушей, но и на сезон.
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