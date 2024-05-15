Как справиться с ревностью детей друг к другу

Posted 15 мая, 14:19
Published 15 мая, 14:19
Modified 9 сентября, 23:04
Updated 9 сентября, 23:04
Если вы столкнулись с ревностью старшего, объясняйте ему, что повышенное внимание к его младшему брату или сестре связано лишь с возрастом, а не с тем, что его больше любят.
Также психологи рекомендуют призывать старшего заботиться о своем младшем брате или сестре, чтобы он чувствовал себя значимым членом семьи.
Чего не стоит делать?
Превращать ребенка в ответственного взрослого. Он не должен думать, что с рождением младшего его детство закончилось.
Не заставляйте старшего делиться с младшим игрушками. Важно сохранить его личное пространство.
Также не стоит сравнивать своего старшего ребенка с младшим.
Ревность со стороны младших детей порой выражена гораздо сильнее. Это неудивительно, ведь, будучи младенцами, они практически непрерывно ощущают заботу мамы. Но, становясь старше, начинают понимать, что мама может так же тепло общаться с братиком или сестричкой. Конечно, малышу такое положение дел совсем не понравится.
Есть несколько советов, которые пригодятся в такой ситуации.
Если старший ребенок захотел пообниматься или посидеть на коленках, а младший просится туда же — не отказывайте ему. Почему бы не поваляться на диване всем вместе?
Если вы хвалите за что-то старшего ребенка и младший это слышит, хвалим и его тоже.
Старайтесь уделить хотя бы немного времени в день каждому ребенку в формате один на один.
Любыми способами поощряйте взаимодействие детей во время игр, творчества, приема пищи. Чем больше привязанность у малыша к старшему ребенку, тем меньше он будет восприниматься как соперник за мамино внимание.
Если что-то покупаете старшему ребенку, не забывайте и про младшего.
Говорите о своих равных чувствах к обоим детям, даже если вам кажется, что малыш пока мало что понимает.
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