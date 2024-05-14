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Posted 14 мая, 12:52

Published 14 мая, 12:52

Modified 9 сентября, 23:00

Updated 9 сентября, 23:00

Стали известны подробности работы над спин-оффом «Игры престолов»

Стали известны подробности работы над спин-оффом «Игры престолов»

14 мая 2024, 12:52
Фото: кадр из сериала «Игра престолов»
Фанатам «Игры престолов» рассказали подробности работы над фильмом «Рыцарь семи королевств: Рыцарь-хедж».

Как сообщает peopletalk.ru, работать с командой проекта над первыми тремя сериями телесериала теперь будет известный режиссер Оуэн Харрис. Всего в первом сезоне кинопроекта будет шесть серий. Впервые посмотреть на экране эту работу зрители смогут в следующем году.

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#Кино#Все материалы авторов#Фильм#Спин-офф#Игры престолов
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