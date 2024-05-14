Стали известны подробности работы над спин-оффом «Игры престолов»

Как сообщает peopletalk.ru, работать с командой проекта над первыми тремя сериями телесериала теперь будет известный режиссер Оуэн Харрис. Всего в первом сезоне кинопроекта будет шесть серий. Впервые посмотреть на экране эту работу зрители смогут в следующем году.