Феномен «живого тела» бурятского ламы Этигэлова до сих пор остается загадкой

Примечательно, что особенно часто новости о чудесах, происходящих с телом ламы, появлялись в период больших религиозных праздников. Сотрудники его резиденции даже умудрились заметить, что когда лао переодели в синтетические вещи, у него на коже появилось раздражение. Верующие тут же решили, что раз в его время таких тканей еще не было, то кожа так реагирует на проявления аллергии.