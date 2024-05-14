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Posted 14 мая, 12:29

Published 14 мая, 12:29

Modified 9 сентября, 23:00

Updated 9 сентября, 23:00

172 года назад в Бурятии родился Хамбо Лама Даши-Доржо Этигэлов

Феномен «живого тела» бурятского ламы Этигэлова до сих пор остается загадкой

14 мая 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney
172 года назад в Бурятии родился Хамбо Лама Даши-Доржо Этигэлов
В Бурятии 172 года назад родился прославленный буддийский лидер, по местным легендам достигший нирваны, Пандито Хамбо Лама Даши-Доржо Этигэлов. Последователи по-прежнему верят, что лао жив, но находится в состоянии постоянной медитации, в которой ему не требуется ни еды, ни воды.

В 1927 году Этигэлов, занимавший тогда пост Хамбо Ламы — верховного буддийского духовного лидера в России, предсказал свою смерть и вошел в состояние глубокой медитации, после которой его тело было помещено в кедровый саркофаг в позе лотоса, пишет КП.

Несмотря на природные условия и время, тело Этигэлова показало уникальные признаки сохранности, которые на тот момент не могла объяснить наука. В течение десятилетий тело не только сохранялось без признаков разложения и трупного запаха, его суставы гнулись, а кожа демонстрировала способность «потеть» и изменять температуру. Трижды его тело поднимали из саркофага — в 1955, 1973 и 2002 годах.

В 2002 году останки Этигэлова были торжественно перенесены в Иволгинский дацан, где они находятся до сих пор, привлекая во дворец толпы паломников и туристов.

Исследования тела Этигэлова

Примечательно, что особенно часто новости о чудесах, происходящих с телом ламы, появлялись в период больших религиозных праздников. Сотрудники его резиденции даже умудрились заметить, что когда лао переодели в синтетические вещи, у него на коже появилось раздражение. Верующие тут же решили, что раз в его время таких тканей еще не было, то кожа так реагирует на проявления аллергии.

Судмедэксперт Виктор Звягин, приезжавший на осмотр тела, отметил, что в теле ламы концентрация брома превышена в 8 раз по сравнению с обычными человеческими останками и сохраняет прижизненные характеристики белков в волосах, коже и ногтях.

Однако сейчас у исследователей нет возможности провести более современные тесты с телом лао — с января 2005 года любые медицинские и биологические исследования тела Этигэлова были приостановлены по распоряжению главы Буддийской традиционной сангхи России Дамбы Аюшеева.

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