В июне в России состоится премьера хоррора «Проклятие „Зов могилы“

Как пишет peopletalk.ru, сценарий к хоррору написал Чан Джэ-хен, который выступил и в качестве режиссера. По сюжету фильма состоятельная семья, проживающая в Лос-Анджелесе, узнает, что на нее наложено проклятье. Чтобы понять происходящее, свои силы приходится объединить двум шаманам, эксперту по фэншуй и гробовщику.