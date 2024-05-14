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Posted 14 мая, 12:44

Published 14 мая, 12:44

Modified 9 сентября, 23:00

Updated 9 сентября, 23:00

В июне в России состоится премьера хоррора «Проклятие „Зов могилы“

В июне в России состоится премьера хоррора «Проклятие „Зов могилы“

14 мая 2024, 12:44
Фото: Кадр из фильма «Проклятие „Зов могилы“»
В кинотеатрах России на 13 июня запланирована премьера долгожданного хоррора «Проклятие „Зов могилы“.

Как пишет peopletalk.ru, сценарий к хоррору написал Чан Джэ-хен, который выступил и в качестве режиссера. По сюжету фильма состоятельная семья, проживающая в Лос-Анджелесе, узнает, что на нее наложено проклятье. Чтобы понять происходящее, свои силы приходится объединить двум шаманам, эксперту по фэншуй и гробовщику.

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#Россия#Кино#Семья#Кинотеатры#Все материалы авторов#Лос-Анджелес#Режиссер#Проклятие «Зов могилы
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