9 самых элегантных женских нарядов за всю историю Каннского кинофестиваля

Posted 14 мая, 12:28
Published 14 мая, 12:28
Modified 9 сентября, 23:00
Updated 9 сентября, 23:00
Рейтинг возглавляет нежно-голубое платье, в котором появилась на красной дорожке принцесса Диана в 1987 году. Дизайнер — Кэтрин Уокер.
В топ также вошло элегантное черно-белое платье Gucci Premiére, которое выбрала американская актриса и модель Блейк Лайвли для фестиваля в Каннах в 2014 году.
В 2021 году модель Белла Хадид появилась в оригинальном и экстравагантном облачении — платье от Schiaparelli.
В число самых красивых женских нарядов также вошли платье Max Azria и Armani Privé, в которых появились Анджелина Джоли (2008) и Энн Хэтэуэй (2022).
Еще одно платье парижского модельера Schiaparelli, в котором предстала в 2018 году Кендалл Дженнер, также вошло в число самых красивых нарядов кинофестиваля.
Замыкают рейтинг платья Atelier Versace, Armani Privé и Gucci. Эти наряды выбрали Амаль Клуни (2016), Джулия Робертс (2016) и Эль Фаннинг (2019).
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