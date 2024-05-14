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Posted 14 мая, 06:02

Published 14 мая, 06:02

Modified 9 сентября, 19:44

Updated 9 сентября, 19:44

Как быстро улучшить свою кредитную историю, чтобы банк одобрил кредит

Как легко улучшить кредитную историю, чтобы точно одобрили кредит

14 мая 2024, 06:02
Фото: 1MI
Как быстро улучшить свою кредитную историю, чтобы банк одобрил кредит
Эксперт в области недвижимости Сергей Васильевич рассказал, что кредитную историю можно улучшить за одну неделю.

Банки массово отказывают в кредитах

Сергей Васильевич — эксперт в области недвижимости и автор канала Простая Недвижимость рассказал в своем очередном видео о нововведениях, которые касаются банковских заемщиков.

С 1 марта Центральный Банк перешел к качественной оценке характеристик заемщика. Много лет банки имели формальный подход к расчету доходов и расходов людей. Считалось, что человек не должен тратить более 50% зарплаты на оплату ипотеки и кредитов. И также немаловажно, что со временем процедура выдачи потребительского займа упростилась и осуществляется всего по двум документам. Фактически, банк не знает какие доходы на самом деле имеет гражданин.

В настоящее время рекомендации банкам свелись к тому, что стали считать сколько у заемщика реальный доход и сколько он уже платит. На платежи не должно уходить более 50% подтвержденного дохода. Более того, даже оформленные кредитные карты, которыми не пользуются люди, но они лежат — уже считаются взятым кредитом. Поэтому банк считает общую долговую нагрузку из расчета лежащих, но неиспользованных карт, уже заявленного платежа и имеющихся выплат на данный момент.

Например, если в трех банках оформлены, но не использованы кредитные карты, например на 500 тыс., 1 млн и 2 млн, то банк считает, что у вас оформлено 3 потребительских кредита на сумму 3,5 млн рублей.

Банки массово отказывают в кредитахБанки массово отказывают в кредитах
Банки массово отказывают в кредитах. Фото: 1MI

Как исправить свою кредитную историю всего за одну неделю?

Сергей Васильевич советует не избавляться от кредитных карт, которые могут понадобиться, поскольку информация об их закрытии появится в БКИ только через месяц, а снизить их лимит.

Для этого необходимо прийти в банк и написать заявление об установлении самого низкого лимита, например 10 000 рублей. В течении одной недели эта информация попадет в Бюро кредитных историй и банк в котором нужно взять кредит увидит актуальную информацию и сделает новый расчет.

У Вас есть кредитные карты, которыми не пользуетесь?
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