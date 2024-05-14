Как легко улучшить кредитную историю, чтобы точно одобрили кредит

В настоящее время рекомендации банкам свелись к тому, что стали считать сколько у заемщика реальный доход и сколько он уже платит. На платежи не должно уходить более 50% подтвержденного дохода. Более того, даже оформленные кредитные карты, которыми не пользуются люди, но они лежат — уже считаются взятым кредитом. Поэтому банк считает общую долговую нагрузку из расчета лежащих, но неиспользованных карт, уже заявленного платежа и имеющихся выплат на данный момент.