В России могут прекратить продажу квартир на вторичном рынке — эксперт

По его высказыванию, в следующие годы возможно прекращение продажи уже существующих домов и квартир из-за того, что люди будут иметь большие трудности в получении ипотечного кредита на такое жилье. Многим потенциальным покупателям будет почти невозможно получить кредит на приобретение вторичного жилья из-за высоких процентных ставок, которые могут достигать от 15% до 20% годовых. Эти ставки будут требовать от людей огромных доплат по ипотеке, что не будет доступно для многих. В результате, рынок может оказаться без достаточного количества покупателей, готовых брать кредиты под такие условия.