В России могут прекратить продажу квартир на вторичном рынке — эксперт

Posted 25 января, 11:02
Published 25 января, 11:02
Modified 25 января, 11:04
Updated 25 января, 11:04
Резкое увеличение ключевой ставки Центрального банка России оказывает значительное воздействие на местный рынок жилой недвижимости, заявил застройщик Владимир Щекин.
По его высказыванию, в следующие годы возможно прекращение продажи уже существующих домов и квартир из-за того, что люди будут иметь большие трудности в получении ипотечного кредита на такое жилье. Многим потенциальным покупателям будет почти невозможно получить кредит на приобретение вторичного жилья из-за высоких процентных ставок, которые могут достигать от 15% до 20% годовых. Эти ставки будут требовать от людей огромных доплат по ипотеке, что не будет доступно для многих. В результате, рынок может оказаться без достаточного количества покупателей, готовых брать кредиты под такие условия.
Следовательно, по мнению эксперта, обмен с доплатой может стать альтернативой продажам жилья на вторичном рынке. Владельцы будут менять свои старые квартиры на новые, оформляя кредит только на разницу в стоимости между двумя объектами.
Тимур Харди, эксперт из адвокатской фирмы «Лебедева-Романова и партнеры», замечает, что в ближайшем будущем изменения в ценообразовании не будут значительными.
Возможно, если стоимость поднимется, то это будет незначительное изменение. По мнению эксперта, доходы населения сокращаются и остаются на прежнем уровне, программы льготной ипотеки сократятся, а банки усложнят условия получения заемных средств. Он отмечает, что стоимость новостроек устремится вверх в соответствии с инфляцией, но не очень быстро. Что касается вторички, то цены потянутся за первичкой, но останутся ниже из-за более высокой стоимости ипотеки.
Издание Mos.news со ссылкой на слова Харди пишет, что во многих регионах страны есть большой интерес к покупке вторичного жилья. Это связано с тем, что стоимость такого жилья ниже, чем у новостроек.
Например, в небольших городах однокомнатная квартира в новом доме стоит примерно так же, как трехкомнатная квартира в старом доме, построенном в 1970–1980-х годах. А что говорить о еще более старых объектах недвижимости. Однако, по словам юриста, банки возможно уменьшат процентные ставки по ипотеке к концу 2024 года. Их беспокоит то, что спрос на кредиты может значительно упасть. Ключевая ставка не может находиться на таком высоком уровне в течение долгого времени.
Ожидается снижение спроса на рынке жилья в размере 10-15%, согласно мнению Тимура Харди. Однако, если процентные ставки по ипотеке будут уменьшены, многие люди снова проявят интерес к приобретению недвижимости с использованием банковских средств.
По мнению специалистов, в ближайшем будущем будет уменьшаться потребность в недвижимости из-за повышения процентных ставок по ипотеке. Однако некоторые финансовые организации все еще предлагают выгодные условия кредитования для определенных клиентов, особенно при новом строительстве.
До середины января на рынке сохранится активность, так как люди смогут приобрести жилье по более низким процентам. Однако в целом, интерес к недвижимости будет уменьшаться, и эксперты прогнозируют, что эта тенденция сохранится до середины текущего года.
Гендиректор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин рассказал «Комсомольской правде», что стоимость жилья с привлекательными характеристиками, такими как расположение, год постройки, состояние дома и престижность района, будет меняться незначительно — всего на 5% в течение года.
Однако цены на жилье в старых домах с неудобной планировкой и непопулярных районах могут значительно снизиться — до 15-20%. Специалисты предсказывают, что первыми подешевеют квартиры с какими-либо недостатками, и это может произойти уже с февраля-марта. Это могут быть не только квартиры в хрущевках, удаленные от метро, но и квартиры с несанкционированными перепланировками или юридическими проблемами, связанными с родственниками продавца после сделки.
Сезонность — возможно, самый неочевидный фактор, о котором мало кто задумывается. Но каждый рынок, включая рынок недвижимости, имеет свои сезонные изменения. Если разобраться в колебаниях цен на жилую недвижимость, можно повысить свои шансы на выгодную сделку.
Сейчас на рынке недвижимости наступил так называемый «мёртвый сезон». В январе люди отдыхают во время самых длинных выходных в году и не задумываются о больших покупках. Поэтому спрос на недвижимость падает, что соответственно снижает предложение. Чтобы продать то, что не удалось реализовать до праздников, владельцы и посредники снижают цены. Однако зима не самое лучшее время для приобретения недвижимости.
Дело в том, что в январе на рынке почти нет квартир, и те, что есть, не очень привлекательны для инвестиций.
Середина марта — оптимальное время для покупки квартиры класса люкс. В это время спрос и предложение стабилизируются, а цены на элитную недвижимость несколько снижаются, приближаясь к ценам обычных комфорт-классовых квартир.