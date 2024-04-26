Ученые раскрыли 5 секретов, которые объединяют всех миллиардеров

Posted 26 апреля, 07:55
Published 26 апреля, 07:55
Modified 9 сентября, 22:18
Updated 9 сентября, 22:18
Тест Большой пятерки
Команда из шести немецких экономистов и психологов провела масштабное исследование. Они провели интервью со 130 богатыми людьми, использовав для их личностной оценки психологический тест «Большая пятерка». Данные теста они сравнили с психологическим портретом обычных людей с небольшим доходом.
Как выяснилось, личные качества миллиардеров сильно отличаются от средних показателей и имеют следующие закономерности:
В дополнение к тесту «Большой пятерки» исследователи также выявили две другие черты личности. Всех богатых людей отличают черты нарциссизма, а также желание контролировать все вокруг.
Это исследование также подтверждает исследования диссертации Rainer Zitelmann, в которой говорится о том, что богатые люди психологически более стабильны, открыты для новых впечатлений, более добросовестны, но не обязательно приятны.
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