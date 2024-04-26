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Posted 26 апреля, 07:55

Published 26 апреля, 07:55

Modified 9 сентября, 22:18

Updated 9 сентября, 22:18

Чем богатые люди отличаются от бедных — исследования

Ученые раскрыли 5 секретов, которые объединяют всех миллиардеров

26 апреля 2024, 07:55
Фото: Изображение Midjourney
Чем богатые люди отличаются от бедных — исследования
Люди всегда подозревали, что богатые каким-то образом отличаются не только финансовым благосостоянием, но и с точки зрения психологии личности

Тест Большой пятерки

Команда из шести немецких экономистов и психологов провела масштабное исследование. Они провели интервью со 130 богатыми людьми, использовав для их личностной оценки психологический тест «Большая пятерка». Данные теста они сравнили с психологическим портретом обычных людей с небольшим доходом.

Как выяснилось, личные качества миллиардеров сильно отличаются от средних показателей и имеют следующие закономерности:

  • эмоционально более стабильны и менее невротичны
  • энергичны и предприимчивы
  • более открыты для новых впечатлений
  • не сговорчивы, предпочитая идти на конфликт
  • более добропорядочные

В дополнение к тесту «Большой пятерки» исследователи также выявили две другие черты личности. Всех богатых людей отличают черты нарциссизма, а также желание контролировать все вокруг.

Это исследование также подтверждает исследования диссертации Rainer Zitelmann, в которой говорится о том, что богатые люди психологически более стабильны, открыты для новых впечатлений, более добросовестны, но не обязательно приятны.

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#Эмилия Шпилева#Психологи#Богатство
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