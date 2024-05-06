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Posted 6 мая, 08:25

Published 6 мая, 08:25

Modified 9 сентября, 22:40

Updated 9 сентября, 22:40

5 лучших возрастных стрижек для женщин 50+ на седину

5 лучших возрастных стрижек для женщин 50+ на седину

6 мая 2024, 08:25
Фото: krasavica.info, modof.club, thevoicemag.ru
5 лучших возрастных стрижек для женщин 50+ на седину
Стилисты искренне недоумевают — почему женщины стесняются седых волос? Серебристый и платиновый оттенки нынче активно входят в моду. Это значит, что седые пряди можно не закрашивать, а отрастить, чтобы сделать стильную и эффектную женскую стрижку.

Пикси

Эта прическа подходит для женщин всех возрастов. Дамы постарше любят ее за то, что она отлично скрывает такое несовершенство, как редеющие волосы. Если сделать стрижку пикси с сильно филированными кончиками и носить слегка взлохмаченной, то получится актуальный и стильный образ, особенно в сочетании с серебристыми прядями.

Боб

Боб на ухоженных седых волосах будет смотреться не менее эффектно, чем на прядях натурального оттенка. Объем на макушке и слегка завивающиеся кончики добавят образу моложавости, непосредственности. К тому же такая форма поможет скорректировать поплывший овал лица.

Асимметрия

Стилисты называют асимметричные стрижки самыми лучшими для седых волос. Оригинальный формат прически в сочетании с необычным цветом будет смотреться очень креативно и омолодит на добрый десяток лет, а то и больше.

Бикси

Бикси — это ближайшая родственница пикси. Техника и форма этих женских стрижек практически идентичны. Разница лишь в том, что при бикси пряди не такие экстремально короткие, как при пикси, а слегка удлиненные.

Помпадур

Стрижка помпадур из мужского барбершопа успешно перекочевала в женские салоны красоты. У этой прически максимально выстриженные бока и затылок, зато на макушке мастера оставляют длинные пряди и красиво укладывают их в хохолок.

Как сделать седину еще эффектнее

Если вы решитесь носить естественные седые пряди, то имейте в виду, что седина не терпит неухоженного лица, отсутствия макияжа и пренебрежения укладкой. В этом случае есть риск превратиться в рядовую пожилую даму, которая давно махнула рукой на свой внешний вид. Используйте укладочные средства, которые придают волосам блеск, а также тонирующие спреи, чтобы слегка затемнить пряди.

#Красота#Молодость#Женщины#Все материалы авторов#Волосы#Стрижки
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