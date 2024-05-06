5 лучших возрастных стрижек для женщин 50+ на седину

Эта прическа подходит для женщин всех возрастов. Дамы постарше любят ее за то, что она отлично скрывает такое несовершенство, как редеющие волосы. Если сделать стрижку пикси с сильно филированными кончиками и носить слегка взлохмаченной, то получится актуальный и стильный образ, особенно в сочетании с серебристыми прядями.