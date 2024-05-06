Что есть при гипертонии: 5 самых полезных продуктов для снижения давления

Posted 6 мая, 03:03
Published 6 мая, 03:03
Modified 9 сентября, 22:33
Updated 9 сентября, 22:33
Быстро снизить артериальное давление помогает перец чили или острый кайенский перец. В приправе большое содержание капсаицина, который воздействует на сенсорные нервы, оказывая гипотензивный эффект — расширяет кровеносные сосуды и стабилизирует работу сердца.
Употреблять перец чили при гипертонии нужно с осторожностью, поскольку приправа оказывает стремительное действие, а из-за резких скачков давления состояние сосудов может ухудшаться. Рекомендуется добавлять немного перца в блюда.
В состав рациона при гипертонии рекомендуется ввести орехи. Хорошо помогает снизить давление миндаль, содержащий цитруллин и аргинин — вещества, способствующие выведению холестерина и нормализации уровня сахара в крови.
Есть миндаль нужно в сыром виде: замочите на пару часов орехи в холодной воде, а затем снимите кожуру. Достаточно 10 — 12 штук в день, поскольку орехи очень калорийны.
Ученые доказали, что потребление какао снижает риски сердечных приступов и инсультов на 10 — 20%. В какао-бобах высокое содержание флавоноидов и полифенолов, которые обладают антиоксидантными свойствами и обеспечивают расширение сосудов, что помогает при гипертонии.
Напитки на основе какао снижают давление, но употреблять их желательно без добавления сахара. Достаточно одной кружки какао в день, чтобы нормализовать АД.
Лечебное действие куркумы при гипертонии доказано современными медицинскими исследованиями. Приправа признана мощным антиоксидантом, уменьшающим воспаления в организме, обеспечивающим защиту сердечно-сосудистой системы. Куркума регулирует содержание холестерина, стабилизирует сахар в крови, улучшает работу сердца.
Чтобы снизить давление, достаточно употреблять 60 — 100 мг куркумина в день. Добавление приправы в блюда поможет предотвратить скачки давления.
Благодаря высокому содержанию витаминов и макроэлементов кокосовое молоко оказывает благотворное воздействие на функционирование сердечно-сосудистой и нервной системы, предотвращает развитие атеросклероза, инфарктов, инсультов.
Большая концентрация калия в продукте способствует выводу лишней жидкости из организма и помогает снизить давление. Кроме того, кокосовое молоко содержит магний, который полезен людям, страдающим гипертонией.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14