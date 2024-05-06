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Posted 6 мая, 03:03

Published 6 мая, 03:03

Modified 9 сентября, 22:33

Updated 9 сентября, 22:33

Что есть при гипертонии: 5 самых полезных продуктов для снижения давления

Что есть при гипертонии: 5 самых полезных продуктов для снижения давления

6 мая 2024, 03:03
Фото: Изображение Midjourney
Что есть при гипертонии: 5 самых полезных продуктов для снижения давления
При гипертонии рекомендуется специальное питание и особый список продуктов, способствующих снижению и нормализации артериального давления. Какие продукты помогут быстро стабилизировать АД и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы?

Перец чили

Быстро снизить артериальное давление помогает перец чили или острый кайенский перец. В приправе большое содержание капсаицина, который воздействует на сенсорные нервы, оказывая гипотензивный эффект — расширяет кровеносные сосуды и стабилизирует работу сердца.

Употреблять перец чили при гипертонии нужно с осторожностью, поскольку приправа оказывает стремительное действие, а из-за резких скачков давления состояние сосудов может ухудшаться. Рекомендуется добавлять немного перца в блюда.

Миндаль

В состав рациона при гипертонии рекомендуется ввести орехи. Хорошо помогает снизить давление миндаль, содержащий цитруллин и аргинин — вещества, способствующие выведению холестерина и нормализации уровня сахара в крови.

Есть миндаль нужно в сыром виде: замочите на пару часов орехи в холодной воде, а затем снимите кожуру. Достаточно 10 — 12 штук в день, поскольку орехи очень калорийны.

В состав рациона при гипертонии рекомендуется ввести орехиВ состав рациона при гипертонии рекомендуется ввести орехи
В состав рациона при гипертонии рекомендуется ввести орехи. Фото: Изображение Midjourney

Какао

Ученые доказали, что потребление какао снижает риски сердечных приступов и инсультов на 10 — 20%. В какао-бобах высокое содержание флавоноидов и полифенолов, которые обладают антиоксидантными свойствами и обеспечивают расширение сосудов, что помогает при гипертонии.

Напитки на основе какао снижают давление, но употреблять их желательно без добавления сахара. Достаточно одной кружки какао в день, чтобы нормализовать АД.

Куркума

Лечебное действие куркумы при гипертонии доказано современными медицинскими исследованиями. Приправа признана мощным антиоксидантом, уменьшающим воспаления в организме, обеспечивающим защиту сердечно-сосудистой системы. Куркума регулирует содержание холестерина, стабилизирует сахар в крови, улучшает работу сердца.

Чтобы снизить давление, достаточно употреблять 60 — 100 мг куркумина в день. Добавление приправы в блюда поможет предотвратить скачки давления.

Лечебное действие куркумы при гипертонии доказано современными медицинскими исследованиямиЛечебное действие куркумы при гипертонии доказано современными медицинскими исследованиями
Лечебное действие куркумы при гипертонии доказано современными медицинскими исследованиями. Фото: Изображение Midjourney

Кокосовое молоко

Благодаря высокому содержанию витаминов и макроэлементов кокосовое молоко оказывает благотворное воздействие на функционирование сердечно-сосудистой и нервной системы, предотвращает развитие атеросклероза, инфарктов, инсультов.

Большая концентрация калия в продукте способствует выводу лишней жидкости из организма и помогает снизить давление. Кроме того, кокосовое молоко содержит магний, который полезен людям, страдающим гипертонией.

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