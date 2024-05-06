Прямой хвостик, как у Шакиры, — идеальная прическа на лето-2024

Posted 6 мая, 06:17
Published 6 мая, 06:17
Modified 9 сентября, 22:39
Updated 9 сентября, 22:39
Эта вариация прически конский хвост стала изюминкой показа на Неделе моды в Париже. Максимально строгое исполнение показали модели, продемонстрировавшие коллекцию Victoria Beckham. Косой пробор, гладкие пряди и резинки в тон к ним — строгая прическа на каждый день готова.
Стилисты Giambattista Valli решили, что образы моделей должен дополнить низкий хвост с зачесанными назад волосами. Это позволяет открыть лицо и добавить деталей в виде колье или крупных серег.
Модели от Balmain показали максимально расслабленный вариант прически, как будто сделанный на скорую руку. Минимум фиксации, максимум свободы для прядей.
Тем, кто соскучился по высоким хвостикам, можно смело возвращаться к этой прическе — она снова в тренде. Главное условие удачного образа в текущем сезоне — это гладкие прямые волосы. Именно с прядями такой текстуры получится самый эффектный хвост.
Красотка Шакира, которая часто завивала свои густые волосы в кудри, в этом сезоне также решила отдать предпочтение прямым прядям. Это не только красиво, но и практично, ведь на создание подобной прически уйдет совсем немного времени.
Главное, над чем придется поработать, — это гладкость. В идеале пряди нужно выпрямить утюжком (не забываем о термозащите!). Затем останется собрать волосы в хвост и с помощью расчески еще раз пригладить их, убрав петухи. Для придания особого шарма можно выпустить одну или две пряди у лица.
Для обладательниц коротких волос тоже есть много стильных вариантов. Например, можно создать аккуратную горизонтальную прическу с боковым разделением, придав немного объема у корней. Еще один вариант — уложить волосы с использованием геля или мусса, чтобы визуально их приподнять и добавить образу дерзости. Если вы предпочитаете длинные волосы, можно попробовать накладные пряди в тон вашим. Не бойтесь экспериментировать, ищите новые возможности для стильных причесок.
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