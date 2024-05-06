Прямой хвостик, как у Шакиры, — идеальная прическа на лето-2024

Для обладательниц коротких волос тоже есть много стильных вариантов. Например, можно создать аккуратную горизонтальную прическу с боковым разделением, придав немного объема у корней. Еще один вариант — уложить волосы с использованием геля или мусса, чтобы визуально их приподнять и добавить образу дерзости. Если вы предпочитаете длинные волосы, можно попробовать накладные пряди в тон вашим. Не бойтесь экспериментировать, ищите новые возможности для стильных причесок.