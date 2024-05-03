Лунный календарь стрижек на май 2024 года: благоприятные дни для смены образа

Posted 3 мая, 07:53
Published 3 мая, 07:53
Modified 9 сентября, 22:34
Updated 9 сентября, 22:34
Это период убывающей Луны. Считается, что если сделать стрижку в эти дни, то она дольше сохранится, а волосы будут здоровее и крепче. Самые благоприятные даты — 5, 6 и 7 числа месяца. Причем не только для стрижек, а и для других различных манипуляций с волосами, включая оздоровительные процедуры, окрашивание и осветление волос.
День новолуния — делать стрижки и другие бьюти-процедуры не запрещается, но лучше перенести срок на более благоприятную дату.
Период растущей Луны — самый благоприятный для любых манипуляций с волосами. Лучше всего запланировать поход в парикмахерскую на следующие даты:
09.05 — если вы сделаете стрижку в этот день, волосы будут хорошо расти, а сама прическа долго продержит форму. Также эту дату стоит выбрать для легких химических завивок, тонирования, окрашивания. Считается, что манипуляции с волосами, проведенные в этот день, положительно скажутся на состоянии здоровья.
14–15.05 — благоприятные дни для посещения парикмахерской, если вы хотите добиться внимания противоположного пола или просто повысить свой эмоциональный фон. Волосы после бьюти-процедур станут здоровее и гуще, окрашивание продержится дольше обычного, а химическая завивка и обесцвечивание не повредят прядям.
16–17.05 — хорошее время для оздоровительных процедур, завивка и укладка продержатся долго. Благоприятные дни, чтобы избавиться от секущихся кончиков.
18.05 — сделанные в этот день стрижки не требуют ухода, но длительно сохраняют форму. Благоприятное время для экспериментов с волосами.
В день полнолуния лучше воздержаться от бьюти-экспериментов.
Если вы решились постричься в фазу убывающей Луны, то лучше запланировать визит к мастеру на 25 число месяца. Но окрашивание в этот день делать не стоит.
Также для бьюти-процедур благоприятны 26 и 27 мая — смена имиджа в эти дни может принести положительные изменения в карьере и социальном статусе.
Откажитесь от стрижек и других процедур с волосами в следующие числа мая: 3–4, 11–13, 21–23, 30–31.
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