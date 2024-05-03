Лунный календарь стрижек на май 2024 года: благоприятные дни для смены образа

Это период убывающей Луны. Считается, что если сделать стрижку в эти дни, то она дольше сохранится, а волосы будут здоровее и крепче. Самые благоприятные даты — 5, 6 и 7 числа месяца. Причем не только для стрижек, а и для других различных манипуляций с волосами, включая оздоровительные процедуры, окрашивание и осветление волос.