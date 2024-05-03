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Posted 3 мая, 07:53

Published 3 мая, 07:53

Modified 9 сентября, 22:34

Updated 9 сентября, 22:34

Лунный календарь стрижек на май 2024 года: благоприятные дни для смены образа

Лунный календарь стрижек на май 2024 года: благоприятные дни для смены образа

3 мая 2024, 07:53
Фото: Изображение Midjourney
Лунный календарь стрижек на май 2024 года: благоприятные дни для смены образа
Магические свойства Луны оказывают влияние на здоровье и красоту человека. Вместе с астрологами выясним, в какие дни лунного календаря лучше всего делать стрижку в мае 2024 года.

1–7 мая

Это период убывающей Луны. Считается, что если сделать стрижку в эти дни, то она дольше сохранится, а волосы будут здоровее и крепче. Самые благоприятные даты — 5, 6 и 7 числа месяца. Причем не только для стрижек, а и для других различных манипуляций с волосами, включая оздоровительные процедуры, окрашивание и осветление волос.

8 мая

День новолуния — делать стрижки и другие бьюти-процедуры не запрещается, но лучше перенести срок на более благоприятную дату.

День новолуния 8 мая — делать стрижки и другие бьюти-процедуры не запрещаетсяДень новолуния 8 мая — делать стрижки и другие бьюти-процедуры не запрещается
День новолуния 8 мая — делать стрижки и другие бьюти-процедуры не запрещается. Фото: 1MI

9–22 мая

Период растущей Луны — самый благоприятный для любых манипуляций с волосами. Лучше всего запланировать поход в парикмахерскую на следующие даты:

09.05 — если вы сделаете стрижку в этот день, волосы будут хорошо расти, а сама прическа долго продержит форму. Также эту дату стоит выбрать для легких химических завивок, тонирования, окрашивания. Считается, что манипуляции с волосами, проведенные в этот день, положительно скажутся на состоянии здоровья.

14–15.05 — благоприятные дни для посещения парикмахерской, если вы хотите добиться внимания противоположного пола или просто повысить свой эмоциональный фон. Волосы после бьюти-процедур станут здоровее и гуще, окрашивание продержится дольше обычного, а химическая завивка и обесцвечивание не повредят прядям.

16–17.05 — хорошее время для оздоровительных процедур, завивка и укладка продержатся долго. Благоприятные дни, чтобы избавиться от секущихся кончиков.

18.05 — сделанные в этот день стрижки не требуют ухода, но длительно сохраняют форму. Благоприятное время для экспериментов с волосами.

14–15 мая волосы после бьюти-процедур станут здоровее и гуще, окрашивание продержится дольше обычного14–15 мая волосы после бьюти-процедур станут здоровее и гуще, окрашивание продержится дольше обычного
14–15 мая волосы после бьюти-процедур станут здоровее и гуще, окрашивание продержится дольше обычного. Фото: 1MI

23 мая

В день полнолуния лучше воздержаться от бьюти-экспериментов.

24–31 мая

Если вы решились постричься в фазу убывающей Луны, то лучше запланировать визит к мастеру на 25 число месяца. Но окрашивание в этот день делать не стоит.

Также для бьюти-процедур благоприятны 26 и 27 мая — смена имиджа в эти дни может принести положительные изменения в карьере и социальном статусе.

23 мая — в день полнолуния лучше воздержаться от бьюти-экспериментов23 мая — в день полнолуния лучше воздержаться от бьюти-экспериментов
23 мая — в день полнолуния лучше воздержаться от бьюти-экспериментов. Фото: 1MI

Неблагоприятные дни для визита в парикмахерскую

Откажитесь от стрижек и других процедур с волосами в следующие числа мая: 3–4, 11–13, 21–23, 30–31.

#Здоровье#Красота#Все материалы авторов#Волосы#Лунный календарь#Стрижки
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