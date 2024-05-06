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Posted 6 мая, 09:16

Published 6 мая, 09:16

Modified 9 сентября, 22:40

Updated 9 сентября, 22:40

Актер Джаафар Джексон перевоплотился в своего дядю Майкла Джексона

6 мая 2024, 09:16
На съемках фильма о Майкле Джексоне племянник известного певца 27-летний Джаафар появился в образе своего дяди.

Как пишет peopletalk.ru, молодой актер похож на легендарного артиста и вызвал восторг у фанатов, представ в образе Джексона на съемках байопика «Майкл». На нем были черные очки, брюки и военная темно-синяя куртка с золотыми деталями.

Кино должно выйти через год.

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