Выбираем цвет кошелька и одежды для привлечения денег

Posted 5 апреля, 11:24
Published 5 апреля, 11:24
Modified 9 сентября, 20:52
Updated 9 сентября, 20:52
Думаете как разбогатеть и преумножить свой капитал? Попробуйте не только воспользоваться курсами финансовой грамотности, но подбирать себе одежду таких цветов, которые словно магнит притягивает деньги.
Этот цвет ассоциируется с мудростью и способностью получать пассивный доход. Кошелек, выполненный в фиолетовых тонах, защищает от мошенников и помогает избегать неразумных трат.
Аметист и чароит, которые могут быть помещены в такой кошелек, привлекут ещё больше финансов. Фиолетовое платье или водолазка помогут завершить важные дела или вернуть задолженность.
Этот цвет используется для преодоления финансовых кризисов и привлечения денег. Он способствует успеху в учебе и карьерным достижениям, а также может помочь в судебных процессах и лечении животных. Людям, которые потеряли какую-то вещь, рекомендуется использовать все оттенки дерева. Коричневый костюм может играть положительную роль при поиске работы или повышении зарплаты.
Этот цвет привлекает деньги и удачу в бизнесе и азартных играх. Он помогает найти хорошую работу, получить большой урожай, омолодиться и исцелиться. Зеленый также помогает в заключении выгодного брака, так как является магнитом для финансовых средств.
Яркие аксессуары зеленого цвета или украшения с камнями добавят акцент, а также помогут сохранить и увеличить накопления, защитят от незапланированных трат. Зеленый цвет считается наилучшим для привлечения денег, он также предотвращает расточительность и защищает от краж и потерь.
Желтая одежда и золотые аксессуары могут привлечь дополнительный доход. Этот цвет связан с различными аспектами, такими, как власть, богатство, успех и самоуверенность. Он символизирует престиж, просветление, победу, здоровое эго и ассоциируется с энергией солнечного сплетения.
В 2024 году стал популярным «денежный» маникюр, который обещает финансовую удачу. Астрологи и блогеры называют желтый самым трендовым цветом в апреле.
Многие люди верят, что если использовать красный цвет, это приведет к притоку денег. Такой миф внедрил популярный фен-шуй в 90-е годы, когда все стали скупать алые кошельки. Продавцы галантереи заработали баснословные деньги, снабжая российских женщин этим ярким аксессуаром. Отголоски этого мифа слышны и сейчас.
Однако, это большое заблуждение! В китайской метафизике красный цвет символизирует огонь. А деньги — это бумага, которая делается из дерева и имет зеленый цвет. Красный кошелек разжигает огонь, который сжигает деньги. Поэтому использование этой цветовой палитры может привести к быстрому расходованию денег.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14