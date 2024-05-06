Похудение ног: 5 процедур, которые точно помогут

Прессотерапия Криолиполиз Вакуумно-роликовый массаж Кавитация Инъекции липолитиков

Иногда результат похудения может совсем не обрадовать — а все из-за того, что вес хоть и ушел, но неравномерно. Ноги, как были, так и остались тяжеловесными из-за жировых отложений на бедрах и икрах. В этом случае помогут салонные процедуры для похудения ног.