Похудение ног: 5 процедур, которые точно помогут

Posted 6 мая, 07:35
Published 6 мая, 07:35
Modified 9 сентября, 22:40
Updated 9 сентября, 22:40
Эта процедура направлена на нормализацию лимфотока. Ведь во многом ноги поправляются из-за нарушенного лимфотока. Он приводит к отечности тканей, в них начинается накапливаться жир. Необходимо мощное внешнее воздействие, чтобы промассировать жировую ткань, привести в тонус сосуды, усилить отток лимфы. На пациента надевают специальный пояс и подают в него сжатый воздух, соблюдая очередность высокого и низкого давления. Получается очень эффективный лимфодренажный массаж для похудения ног.
При помощи специальной насадки аппарат воздействует на жировой участок методом холодового воздействия (до минус 9 градусов). Под воздействием такой температуры жировые клетки разрушаются — и организм выводит их из организма посредством лимфатической системы. Процедура для похудения ног абсолютно безболезненна.
Вакуумно-роликовый массаж наиболее эффективен для похудения ног. Аппаратная насадка в виде чаши прикладывается к жировому участку и создает в этом месте вакуум. Расположенный внутри чаши ролик начинает воздействовать на зону обработки. Метод стимулирует метаболический распад жира и добирается и до самых глубоких отложений.
Это абсолютно безопасная методика, которая также «работает» при помощи вакуума, но в сочетании с радиоволновым излучением и ультразвуком. Единовременное трехстороннее воздействие на жировые клетки приводит к тому, что они раздуваются и лопаются. Их продукты распада попадают в кровь и лимфу и выводятся выделительной системой.
Способ подразумевает инъекционное введение липолитиков в проблемную зону. Препарат доставляется под кожу и вступает в химическую реакцию с клетками жира. Активные компоненты преобразуют жировую прослойку в эмульсию, которая затем выводится из организма по лимфотоку.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14