Последние дни Александра Маслякова: причина смерти, реакция знаменитостей

Состояние Александра Маслякова ухудшалось, ему приходилось регулярно проходить лечение в больницах. В 2024 году врачи диагностировали наличие в его организме метастазов — это означало, что шансов на выздоровление нет. Александр Масляков начал получать паллиативную помощь, его самочувствие было сложным — настолько, что он перестал вставать с постели, с трудом говорил и даже дышал. Все это время рядом с ним находились члены его семьи.