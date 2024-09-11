Последние дни Александра Маслякова: причина смерти, реакция знаменитостей

Posted 11 сентября, 16:52
Published 11 сентября, 16:52
Modified 11 сентября, 16:52
Updated 11 сентября, 16:52
В 2022 году Александру Маслякову поставили страшный диагноз — злокачественная опухоль в легком. Выявить болезнь медики смогли в рамках обследования, которое основатель КВН проходил после перенесенного коронавируса.
Состояние Александра Маслякова ухудшалось, ему приходилось регулярно проходить лечение в больницах. В 2024 году врачи диагностировали наличие в его организме метастазов — это означало, что шансов на выздоровление нет. Александр Масляков начал получать паллиативную помощь, его самочувствие было сложным — настолько, что он перестал вставать с постели, с трудом говорил и даже дышал. Все это время рядом с ним находились члены его семьи.
Александр Масляков как руководитель КВН дал дорогу в жизнь многим звездам шоу-бизнеса, актерам. Многие из них искренне скорбят из-за ухода Маслякова из жизни.
Шоумен Павел Воля поблагодарил Маслякова за путевку в жизнь и за юность, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст подчеркнул, что Александр Васильевич делал историю телевидения.
Актер и шоумен Сергей Светлаков, который когда-то начинал с КВН свою карьеру, признался, что уход Маслякова для него большая утрата. Он назвал его остроумным, сильным человеком и сравнил его с планетой, вокруг которой «мы все крутились». Коллега Сергея Светлакова Михаил Галустян напомнил, что Масляков дал дорогу в жизнь множеству талантливых молодых людей.
«Большое количество выходцев из вашей школы сейчас занимают лидирующие позиции в российском телевидении, кино и шоу-бизнесе. Мы сохраним о Вас светлую память», — пообещал Галустян.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14