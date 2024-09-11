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Posted 11 сентября, 16:52

Published 11 сентября, 16:52

Modified 11 сентября, 16:52

Updated 11 сентября, 16:52

Последние дни Александра Маслякова: причина смерти, реакция знаменитостей

Последние дни Александра Маслякова: причина смерти, реакция знаменитостей

11 сентября 2024, 16:52
Фото: kinopoisk.ru
Последние дни Александра Маслякова: причина смерти, реакция знаменитостей
9 сентября 2024 года ушел из жизни Александр Масляков, бессменный рулевой КВН. Рассказываем, какими были его последние дни, как на его уход отреагировали знаменитости.

Онкология и ковид

В 2022 году Александру Маслякову поставили страшный диагноз — злокачественная опухоль в легком. Выявить болезнь медики смогли в рамках обследования, которое основатель КВН проходил после перенесенного коронавируса.

Состояние Александра Маслякова ухудшалось, ему приходилось регулярно проходить лечение в больницах. В 2024 году врачи диагностировали наличие в его организме метастазов — это означало, что шансов на выздоровление нет. Александр Масляков начал получать паллиативную помощь, его самочувствие было сложным — настолько, что он перестал вставать с постели, с трудом говорил и даже дышал. Все это время рядом с ним находились члены его семьи.

В 2024 году врачи диагностировали наличие в организме Маслякова метастазов — это означало, что шансов на выздоровление нетВ 2024 году врачи диагностировали наличие в организме Маслякова метастазов — это означало, что шансов на выздоровление нет
В 2024 году врачи диагностировали наличие в организме Маслякова метастазов — это означало, что шансов на выздоровление нет. Фото: kinopoisk.ru

Как отреагировали звезды на новость о смерти Маслякова

Александр Масляков как руководитель КВН дал дорогу в жизнь многим звездам шоу-бизнеса, актерам. Многие из них искренне скорбят из-за ухода Маслякова из жизни.

Шоумен Павел Воля поблагодарил Маслякова за путевку в жизнь и за юность, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст подчеркнул, что Александр Васильевич делал историю телевидения.

Шоумен Павел Воля поблагодарил Маслякова за путевку в жизнь и за юностьШоумен Павел Воля поблагодарил Маслякова за путевку в жизнь и за юность
Шоумен Павел Воля поблагодарил Маслякова за путевку в жизнь и за юность. Фото: Михаил ФРОЛОВ/kp.ru

«Он был всегда и всегда был молодым», — отметил Эрнст.

Актер и шоумен Сергей Светлаков, который когда-то начинал с КВН свою карьеру, признался, что уход Маслякова для него большая утрата. Он назвал его остроумным, сильным человеком и сравнил его с планетой, вокруг которой «мы все крутились». Коллега Сергея Светлакова Михаил Галустян напомнил, что Масляков дал дорогу в жизнь множеству талантливых молодых людей.

«Большое количество выходцев из вашей школы сейчас занимают лидирующие позиции в российском телевидении, кино и шоу-бизнесе. Мы сохраним о Вас светлую память», — пообещал Галустян.
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