Андрей Губин поделился в интервью строчками из новой композиции

Posted 27 августа, 16:43
Published 27 августа, 16:43
Modified 10 сентября, 06:28
Updated 10 сентября, 06:28
Журналисты интернет-издания Mash выложили видео, на котором Губин рассказывает о содержании своей новой композиции и даже напевает отрывок со следующим текстом:
«Кто-то заводит спор, кто-то моторы заводит.
Кто-то уходит в горы, кто-то под воду уходит.
Кто-то идет по кругу, кто-то идет по краю.
Кто-то бежит по трассе, опасностью пренебрегая».
По словам автора, песня была написана еще 2 года назад в Берлине. Однако, из-за осложнившейся мировой обстановки ее выпуск был отложен. Теперь Андрей Губин намерен отдать композицию кому-либо из современных исполнителей.
Сам певец возвращаться на сцену пока не планирует. Всему виной множество хронических заболеваний, с которыми он борется больше 10 лет. Однако, Андрей продолжает активно писать новый материал и не исключает, что когда-нибудь может вернуться к полноценной сценической работе.
Несколько дней назад Губин посетил фестиваль «Новая Волна», где в честь его 50-летия состоялся творческий вечер. Современные звезды исполнили нашумевшие хиты «самородка 90-х» в современной обработке.
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