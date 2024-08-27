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Posted 27 августа, 16:43

Published 27 августа, 16:43

Modified 10 сентября, 06:28

Updated 10 сентября, 06:28

Андрей Губин поделился в интервью строчками из новой композиции

27 августа 2024, 16:43

Андрей Губин дал интервью, в котором напел отрывок из своей новой композиции

Звезда 90-х, певец и композитор Андрей Губин дал интервью, в котором напел отрывок из своей новой композиции. Свежая песня называется «Покемон».

Журналисты интернет-издания Mash выложили видео, на котором Губин рассказывает о содержании своей новой композиции и даже напевает отрывок со следующим текстом:

«Кто-то заводит спор, кто-то моторы заводит.
Кто-то уходит в горы, кто-то под воду уходит.
Кто-то идет по кругу, кто-то идет по краю.
Кто-то бежит по трассе, опасностью пренебрегая».

По словам автора, песня была написана еще 2 года назад в Берлине. Однако, из-за осложнившейся мировой обстановки ее выпуск был отложен. Теперь Андрей Губин намерен отдать композицию кому-либо из современных исполнителей.

Сам певец возвращаться на сцену пока не планирует. Всему виной множество хронических заболеваний, с которыми он борется больше 10 лет. Однако, Андрей продолжает активно писать новый материал и не исключает, что когда-нибудь может вернуться к полноценной сценической работе.

Несколько дней назад Губин посетил фестиваль «Новая Волна», где в честь его 50-летия состоялся творческий вечер. Современные звезды исполнили нашумевшие хиты «самородка 90-х» в современной обработке.

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#Елена Гончарова#Общество#Видео#Знаменитости#Все материалы авторов
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