Андрей Губин поделился в интервью строчками из новой композиции

Сам певец возвращаться на сцену пока не планирует. Всему виной множество хронических заболеваний, с которыми он борется больше 10 лет. Однако, Андрей продолжает активно писать новый материал и не исключает, что когда-нибудь может вернуться к полноценной сценической работе.