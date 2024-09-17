5 худших и 5 лучших звездных образов недели — Тейлор Свифт, Дженнифер Лопес и не только

Звезда никогда не слыла иконой стилей. Но в этот раз хотя бы попыталась создать оригинальный образ на ковровой дорожке премии MTV Video Music Awards. Однако поклонники не оценили фешен-эксперимент Тейлор — клетчатый корсет с юбкой и шортами. «Она что — надела на себя скатерть?!» — писали критики в Сети.