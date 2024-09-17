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Posted 17 сентября, 12:13

Published 17 сентября, 12:13

Modified 17 сентября, 12:14

Updated 17 сентября, 12:14

Лиса

5 худших и 5 лучших звездных образов недели — Тейлор Свифт, Дженнифер Лопес и не только

17 сентября 2024, 12:13
Фото: MTV VMAS
Лиса
Модные успехи и абсолютные провалы — звезды на второй неделе сентября не переставали удивлять своими нарядами и образами. Собрали самые необычные и запоминающиеся звездные образы недели с различных событий.

Тейлор Свифт

Звезда никогда не слыла иконой стилей. Но в этот раз хотя бы попыталась создать оригинальный образ на ковровой дорожке премии MTV Video Music Awards. Однако поклонники не оценили фешен-эксперимент Тейлор — клетчатый корсет с юбкой и шортами. «Она что — надела на себя скатерть?!» — писали критики в Сети.

Тейлор СвифтТейлор Свифт
Тейлор Свифт. Фото: MTV VMAS

Дженнифер Лопес

Выход Дженнифер Лопес на Международном фестивале в Торонто вызвал резонанс. Довольно откровенный наряд Дженнифер вызвал бурные обсуждения. Слишком широкие вырезы по бокам должны были, видимо, продемонстрировать отсутствие татуировки в честь бывшего мужа. Но продемонстрировали лишь отсутствие вкуса.

Эддисон Рэй

Звезда предстала на премии MTV Video Music Awards практически в нижнем белье, дополнив его кокетливой пачкой. Образ получился действительно запоминающимся. Но пока непонятно, что вызывало большее раздражение — бюстгальтер необычной формы или нелепая балетная пачка.

Эддисон РэйЭддисон Рэй
Эддисон Рэй. Фото: MTV VMAS

Сабрина Карпентер

Критики признали образ певицы самым женственным на премии MTV Video Music Awards. Элегантное серебристое платье в пол, украшенное пайетками, драгоценные серьги и ожерелье, свежий и яркий макияж — всё было на высоте! Винтаж был вдохновлен образом Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок».

Сабрина КарпентерСабрина Карпентер
Сабрина Карпентер. Фото: MTV VMAS

Кэти Перри

Стиль «русалки», воплощенный звездой на ковровой дорожке главной музыкальной церемонии года, растопил сердца фешен-журналистов. «Мокрый» аутфит певицы попал во все возможные списки лучших образов. Хотя не обошлось и без критики — недоброжелатели сравнили наряд Кэти с постиранными в автомойке занавесками.

Кэти ПерриКэти Перри
Кэти Перри. Фото: MTV VMAS

Дженнифер Энистон

Эффектный выход Дженнифер Энистон на красной дорожке «Эмми-2024» запомнился фешен-журналистам. Благородный «металлик» и элегантный крой — сияющий серебряный образ звезды доказывает, что она еще вполне может побороться за звание иконы стиля.

Фото: Frazer Harrison, Getty Images
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