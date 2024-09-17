Распространенные ошибки при погашении ипотеки: как не переплатить

«Мы нередко встречаем на рынке жилья истории, когда ипотека на квартиру выплачена много лет назад, а по информации она до сих пор находится в залоге у банка. В итоге, когда человек хочет продать жилье, он сталкивается с этой проблемой, что приводит к срыву сделки, лишним нервам, потере времени и денег».