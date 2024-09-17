Распространенные ошибки при погашении ипотеки: как не переплатить

Posted 17 сентября, 10:48
Published 17 сентября, 10:48
Modified 17 сентября, 10:50
Updated 17 сентября, 10:50
Возможно, у вас есть небольшая пеня или долг в несколько рублей. На него будут начисляться проценты, которые со временем вырастут во внушительную сумму. Поэтому перед тем, как внести последний платеж, уточните, не должны ли вы банку деньги сверх этой фиксированной суммы.
Иногда сотрудники финансовых учреждений забывают отправить сведения о погашении ипотеки в бюро кредитных историй. Поэтому человек, полностью выплативший свой кредит, незаслуженно попадает в списки недобросовестных плательщиков. Если он захочет взять у банка еще один заем, с этим могут возникнуть проблемы.
Когда ипотека погашена, обременение с жилплощади снимается автоматически. Однако иногда в результате сбоев в работе банковской системы этого не происходит.
О таких случаях и их последствиях рассказала руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина:
«Мы нередко встречаем на рынке жилья истории, когда ипотека на квартиру выплачена много лет назад, а по информации она до сих пор находится в залоге у банка. В итоге, когда человек хочет продать жилье, он сталкивается с этой проблемой, что приводит к срыву сделки, лишним нервам, потере времени и денег».
Чтобы избежать проблем, обязательно обращайтесь в банк и уточняйте всю информацию о погашении ипотеки и статусе квартиры.
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