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Posted 17 сентября, 10:48

Published 17 сентября, 10:48

Modified 17 сентября, 10:50

Updated 17 сентября, 10:50

Распространенные ошибки при погашении ипотеки: как не переплатить

Распространенные ошибки при погашении ипотеки: как не переплатить

17 сентября 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney
Распространенные ошибки при погашении ипотеки: как не переплатить
Мало правильно оформить ипотечный кредит, важно еще и грамотно его закрыть. Если сделать это с ошибками, возникает риск переплатить лишнего или испортить себе кредитную историю. Расскажем, как погасить ипотеку правильно.

Проверяйте размер долга перед последним траншем

Возможно, у вас есть небольшая пеня или долг в несколько рублей. На него будут начисляться проценты, которые со временем вырастут во внушительную сумму. Поэтому перед тем, как внести последний платеж, уточните, не должны ли вы банку деньги сверх этой фиксированной суммы.

Берите справку о полном погашении ипотеки

Иногда сотрудники финансовых учреждений забывают отправить сведения о погашении ипотеки в бюро кредитных историй. Поэтому человек, полностью выплативший свой кредит, незаслуженно попадает в списки недобросовестных плательщиков. Если он захочет взять у банка еще один заем, с этим могут возникнуть проблемы.

Берите справку о полном погашении ипотекиБерите справку о полном погашении ипотеки
Берите справку о полном погашении ипотеки. Фото: Изображение Midjourney

Уточните, снято ли обременение с квартиры

Когда ипотека погашена, обременение с жилплощади снимается автоматически. Однако иногда в результате сбоев в работе банковской системы этого не происходит.

О таких случаях и их последствиях рассказала руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина:

«Мы нередко встречаем на рынке жилья истории, когда ипотека на квартиру выплачена много лет назад, а по информации она до сих пор находится в залоге у банка. В итоге, когда человек хочет продать жилье, он сталкивается с этой проблемой, что приводит к срыву сделки, лишним нервам, потере времени и денег».

Чтобы избежать проблем, обязательно обращайтесь в банк и уточняйте всю информацию о погашении ипотеки и статусе квартиры.

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#Елена Гончарова#Общество#Деньги
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