Что можно сделать с порванными купюрами и допустимо ли восстанавливать их самостоятельно

Если вы решите пойти в банк и обменять банкноту, которую заклеили скотчем, она, скорее всего, отправится на экспертизу. При этом исследовании придется удалить все соединительные материалы, что часто приводит к повреждению верхнего слоя самой банкноты. Если важные элементы для ее идентификации окажутся стертыми, такая купюра может стать непригодной для обращения.