Что можно сделать с порванными купюрами и допустимо ли восстанавливать их самостоятельно

Posted 4 сентября, 08:36
Published 4 сентября, 08:36
Modified 4 сентября, 08:36
Updated 4 сентября, 08:36
Не стоит пытаться самостоятельно восстанавливать поврежденные деньги. Дело в том, что могут возникнуть проблемы при использовании склеенных купюр в банкоматах.
Если вы решите пойти в банк и обменять банкноту, которую заклеили скотчем, она, скорее всего, отправится на экспертизу. При этом исследовании придется удалить все соединительные материалы, что часто приводит к повреждению верхнего слоя самой банкноты. Если важные элементы для ее идентификации окажутся стертыми, такая купюра может стать непригодной для обращения.
Иногда сотрудники магазинов отказываются принимать поврежденные банкноты. Однако действия кассира в этом случае являются незаконными: магазины обязаны принимать купюры, имеющие небольшие повреждения, такие как потертости или разрывы. Единственное условие — серийный номер банкноты должен быть читаемым.
Также должны приниматься и запачканные деньги, если загрязнения не мешают разглядеть серийный номер. Более того, можно без проблем расплачиваться и купюрами, на которых имеются какие-либо надписи.
Если возникнет спор по данному поводу, можно ссылаться на указание Центрального банка России «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монет Банка России».
Обменять поврежденные купюры, включая порванные и загрязненные, можно в любом банке, так как Центральный банк обязывает все финансовые учреждения предоставлять такую услугу. При выборе конкретного офиса банка уточните часы работы кассы, так как ее график может отличаться от рабочего времени других сотрудников. Обменять можно любую сумму, но если она превысит 40 тысяч рублей, клиенту придется предъявить паспорт и подождать, пока банкноты пройдут экспертизу.
Если сумма меньше 40 тысяч, кассир проверит состояние банкнот и попросит вас заполнить заявление. Сумму можно получить как наличными, так и переводом на ваш банковский счет.
В случае если кассир не вправе самостоятельно решить вопрос об обмене, купюры с дефектами будут отправлены на экспертизу в Банк России. Такое происходит, если банкнота повреждена более чем на 50% или у кассира возникли сомнения в ее подлинности.
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