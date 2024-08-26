Все женщины Павла Дурова

«У нас никогда не было отношений, мы путешествовали вместе, общались, нам было интересно вместе. Может быть, был намек на роман. Но Паша очень закрытый человек, сам в себе, и я такая же. Я люблю личное пространство, не люблю, когда меня трогают. Я тогда вообще не была готова к отношениям, и он, видимо, тоже», — призналась модель.