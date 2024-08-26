Все женщины Павла Дурова

Posted 26 августа, 08:29
Published 26 августа, 08:29
Modified 10 сентября, 06:20
Updated 10 сентября, 06:20
Давно покинувший Россию и обосновавшийся в Дубае миллиардер, несмотря на свои 39 лет, до сих пор является холостяком, что не дает покоя многим окружающим его красавицам, мечтающим надеть ему на палец заветное кольцо.
Сам Павел человек невероятно закрытый, информация о его романах засекречена в лучших традициях созданного им детища — «Телеграма». Но, как говорится, шила в мешке не утаишь. Не так давно в публичном поле выступила некая Ирина Болгар, которая заявила, что воспитывает троих детей от Павла Дурова. Впрочем, обо все по порядку.
Студенческую любовь Дурова, петербурженку Дарью Бондаренко, считают первым серьезным увлечением компьютерного гения. В книге Николая Кононова «Код Дурова», описывающей период становления айтишника, есть упоминание о ней. Якобы девушка пришла брать у Павла интервью для студенческой газеты, а спустя какое-то время стала его женой.
Лет 10 назад ушлые журналисты даже раздобыли в загсе копии их свидетельства о браке, а также подтверждение тому, что у них родилось двое детей — дочь Алина (2009) и сын Михаил (2010). Но ни Павел, ни Дарья ни словом не обмолвились о том, что у них когда-то были отношения, а тем более брак. Сегодня Бондаренко живет в Испании.
Чтобы огласить весь список любовных побед программиста, нужно упомянуть и многочисленных моделей и блогерш, с которыми ему в разное время приписывали романы. Последние, сами понимаете, опять же остались без подтверждения. Так, в девушках Павла ходили сербская модель Катарина Пудар и российская манекенщица Хельга Лавкейти, которые принимали участие в праздновании семилетней годовщины «ВКонтакте» и затем были замечены с основателем соцсети в неформальной обстановке. Также ему вменяли отношения с блогершами Марией Троцко, Вики Одинцовой и многими другими.
Бывшая девушка рэпера Тимати и мама его дочери Алена Шишкова однажды выложила в соцсети фото, на котором позирует рядом с Дуровым. Молодые люди прогуливались вечером по Парижу и решили сняться на фоне Эйфелевой башни. При этом белокурая модель оставила интригующую подпись: «Все сложно…» После этого у пользователей не осталось и сомнений в том, что пару связывают отношения. Но спустя некоторое время Алена публично заявила, что никогда не встречалась с миллиардером, а только дружила.
«У нас никогда не было отношений, мы путешествовали вместе, общались, нам было интересно вместе. Может быть, был намек на роман. Но Паша очень закрытый человек, сам в себе, и я такая же. Я люблю личное пространство, не люблю, когда меня трогают. Я тогда вообще не была готова к отношениям, и он, видимо, тоже», — призналась модель.
Диана Бако — блогерша с большой аудиторией подписчиков. Она показывает в соцсетях роскошную жизнь: путешествует по красивым уголкам мира, живет в люксовых отелях, одевается от кутюр. В один прекрасный день девушка показала округлившийся живот и огромный букет роз от дарителя с инициалами «П.Д.». Пользователи тут же соотнесли это с Павлом Дуровым.
Ну, а кто же еще может обеспечить любимой девушке такой уровень комфорта? Тем более оба живут в Дубае и имеют общих знакомых, в частности рэпера Моргенштерна (признан иноагентом 2 мая 2022 года). Бизнесмен, как водится, опять оставил ситуацию без комментариев. Диана тоже не назвала имя отца будущего ребенка. Журналисты тут же ринулись выяснять подробности биографии Бако и узнали, что она училась в Гарварде и в прошлом была участницей конкурса красоты «Мисс Венгрия».
Только СМИ начали смаковать историю потенциального романа закоренелого холостяка Дурова с венгерской красавицей, как громом среди ясного неба прозвучала новость о том, что айтишник… является счастливым отцом троих детей. Об этом заявила уроженка Санкт-Петербурга, ныне живущая в Женеве, Ирина Болгар.
«Да, я мать троих детей Павла Дурова, это верно. Лея Дурова 2013 года рождения, Даниэль Дуров 2016 года рождения и Давид Дуров 2017 года рождения. Мы живем в Швейцарии. Наш брак с Павлом не был зарегистрирован официально, являясь гражданским браком по сути, но дети признаны официально и носят фамилию отца», — подтвердила Ирина в разговоре с KP.RU.
Также в интервью РИА Новости она призналась в том, что вынесла данную информацию в публичное поле по просьбе детей.
«Я не афишировала информацию о нашей семье, так как не желала повышенного внимания к себе и детям со стороны общественности. По той же причине я не вела социальные сети. Сейчас, когда дети подросли и начали задавать вопросы, почему о них нет информации в интернете в отличие от двоих старших детей их отца (имеются в виду дети от Дарьи Бондаренко), я приняла решение вынести эту информацию в свет», — рассказала Болгар.
После ряда громких интервью Ирины Павел Дуров не выдержал и решил дать комментарий, в котором заявил, что действительно является отцом — в свое время он стал донором спермы, и теперь по всему миру подрастают его многочисленные отпрыски. «У меня более 100 биологических детей», — шокировал заявлением бизнесмен.
Арест Дурова рассекретил его настоящий нынешний роман. В частном джете, который приземлился в парижском аэропорту, с ним летела красивая блондинка. Как оказалось, спутницей миллиардера стала 24-летняя Юлия Вавилова, называющая себя криптокоучем. Судя по всему, интересы Юлии и Павла лежат в одной плоскости — IT-сфере. Девушка увлекается геймингом и криптой, знает четыре языка. Также много времени проводит в спортзале и увлекается экстремальным спортом. Семья Юлии живет в Москве, сама же она часто проводит время в Эмиратах.
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