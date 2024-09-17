Близость и спокойствие: В России стартовала Международная неделя слингоношения

-Организовать слингодвижение в масштабах страны, когда ещё не было столь удобных способов коммуникации, как сегодня — это, конечно, в какой-то мере подвиг. Хорошо, что сейчас слингоконсультанты есть во многих городах. И слингомам становится все больше. Помимо возможности рассказать людям о слингах, научить их правильно носить, какие стороны в этой сфере вы могли бы назвать самыми интересными для себя?