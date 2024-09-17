Близость и спокойствие: В России стартовала Международная неделя слингоношения

Posted 17 сентября, 11:16
Published 17 сентября, 11:16
Modified 17 сентября, 20:11
Updated 17 сентября, 20:11
Девиз Международной недели слингоношения-2024: «Близость и спокойствие». Именно эти слова произнесут многие слингомамы, если попросить их ответить на вопрос: «Что дает Вам слинг?»
«Традиции ношения в слингах в российских семьях уже начали переходить от матери к дочерям. Так, сегодня меня буквально до слез растрогало одно сообщение. Молодая мама захотела посетить слинговстречу. При этом она рассказала, что узнала о слингах еще ребенком, когда ее мама носила младших братьев и сестер. Теперь коллекция слингов, а заодно и прекрасный опыт, перешли к дочери. Наверное, такие же ощущения испытывают учителя, ученики которых спустя годы приводят в школу своих детей», — рассказала слингоконсультант, председатель правления Слинголиги (объединения консультантов по ношению детей), многодетная мама из Перми Ольга Плескань.
-Ольга, а как Вы пришли к слингоношению?
-Мы — семья в ожидании малыша — поселились на 10 этаж новостройки в 2005 году, что предполагало некоторые бытовые сложности: колясочной в доме не было. Про слинги я знала уже тогда: в них носили некоторые знакомые. Это были в основном слинги с кольцами. Первые слинги-шарфы только появлялись на российском рынке. Тем не менее, уже были доступны книги Сирсов, которые писали в том числе и на эту тему (*Уильям и Марта Сирс, многодетные родители-медики из США, авторы более 30 книг для родителей — ред.). Кроме того, у меня был успешный опыт ношения детей в окружении. Я заранее приготовила слинги к рождению ребенка. Носила с огромным удовольствием. Домашние очень поддержали!
-Как Вы начали консультировать?
-Я — человек активный. У нас в Перми очень быстро появилась первая слинготусовка. Подходили многие молодые мамы, расспрашивали. Так появилась идея систематизировать знания, чтобы донести их до мам в других городах.
В следующем году будет 20 лет с начала этого пути…
-Организовать слингодвижение в масштабах страны, когда ещё не было столь удобных способов коммуникации, как сегодня — это, конечно, в какой-то мере подвиг. Хорошо, что сейчас слингоконсультанты есть во многих городах. И слингомам становится все больше. Помимо возможности рассказать людям о слингах, научить их правильно носить, какие стороны в этой сфере вы могли бы назвать самыми интересными для себя?
-Прежде всего, это — потребность в систематизации знаний. Для меня очень важно структурировать информацию, создавать понятные материалы, четко отвечать на вопросы. Люди зачастую отказываются от слингоношения, потому что им никто не может нормально объяснить принципы.
Мой отдельный интерес — изучение этнических намоток и переносок и попытка проанализировать, почему носят именно так. Для меня важно было понять, почему на той или иной территории детей носили именно так. И какое это может иметь пользу для современных родителей. Так, есть многие приемы и лайфхаки, которые вполне могут использоваться и сегодня.
-Я иногда придумываю свои варианты переносок — для особых детей и особых случаев. На сегодняшний день база таких случаев очень обширна. И именно систематизация помогает грамотно использовать эти знания не только мне, но и коллегам. Например, можно продемонстрировать фото и видео реальных людей, которые носили своих особых детей.
«Недавно ко мне обратилась мама, которая является инвалидом-колясочником. Первое, что я сделала, — скинула ей фото родителей с таким же ограничением по здоровью. Это очень важно! Она увидела, что такие же люди, как она успешно носили своих детей, что такой опыт есть и такая практика уже существует!
Успешно носят малышей не только мамы, но также папы, бабушки, дедушки, старшие братья и сестры. Поэтому я всегда приглашаю на наши встречи абсолютно всех. Ближайшая встреча в Перми, кстати, состоится завтра. Несмотря на удобство онлайн-формата, живое общение и поддержка — это то, что нельзя заменить!», — Подчеркнула Ольга Плескань.
Во многих городах России на этой неделе пройдут мероприятия, посвященные неделе слингоношения. Например, слингоконсультант и консультант по грудному вскармливанию Кристина Максимова из Санкт-Петербурга рассказала, что уже запланировала ряд познавательных встреч и мастер-классов. Она отметила, что можно будет не только увидеть других слингомам и пообщаться с ними, но и примерить разные виды слингов.
«Так что если вы сейчас в ожидании ребенка или малыш уже родился, можете прийти и познакомиться с другими мамами, а также потренироваться. Расписание мероприятий есть у нас в группе СлингоПитер в соцсети ВКонтакте», — поделилась она.
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