Секрет их молодости: 7 российских звезд, которых возраст не берет

Posted 10 сентября, 10:09
Published 10 сентября, 10:09
Modified 10 сентября, 10:12
Updated 10 сентября, 10:12
Российская актриса и телеведущая много времени уделяет тренировкам и придерживается правильного питания. Результат налицо — 43-летняя Юлия в прекрасной физической форме. Юлия смогла быстро восстановить фигуру после родов благодаря ежедневным полуторачасовым тренировкам в спортзале, которые она обязательно завершает посещением хаммама.
Над ней не властны годы. За плечами три брака и рождение четверых детей, но Екатерине совсем не дашь 46 лет. Она излучает энергию, легкость и женственность. Возможно, дело в постоянном позитивном настрое актрисы: она улыбается всем проблемам и терпеть не может жаловаться.
Невозможно поверить, но секс-символу 90-х недавно исполнилось 57 лет. Она по-прежнему подтянута, свежа и обаятельна. Певица считает, что внешний вид зависит от состояния души, поэтому старается смотреть на жизнь с оптимизмом и не обращать внимания на стрессы.
Знаменитой теледиве не дашь ее 48 лет. Она тщательно заботится о своей фигуре, несколько раз в неделю посещает спортзал и отказалась от употребления мяса и молочных продуктов. Канделаки не скрывает, что стремится выглядеть молодо, и заявляет, что правильное питание, сон и ежедневный бьюти-уход — это постоянный труд.
Российская актриса не меняется с годами. Она выглядит гораздо моложе своих 43 лет, но не разглашает своих секретов красоты. Известно лишь, что она сторонница народных способов сохранения молодости. Впрочем, Равшана придерживается правил ЗОЖ — следит за питанием и уделяет время физической активности.
Секрет молодости 58-летней российской телеведущей — регулярный уход за собой и занятия спортом. Екатерина начинает свой день со стакана чистой воды и уже много лет занимается китайской гимнастикой и йогой, строго следит за своим весом.
Слава пришла к российской актрисе уже после 30 лет. Но это не мешает Елене играть молодых и обаятельных красоток, даже когда ей стукнуло 44 года. Открытая улыбка, искренность и природная женственность делают ее моложе своих лет. И не нужны никакие косметические подтяжки и искусственное омоложение.
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