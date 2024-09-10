Секрет их молодости: 7 российских звезд, которых возраст не берет

Слава пришла к российской актрисе уже после 30 лет. Но это не мешает Елене играть молодых и обаятельных красоток, даже когда ей стукнуло 44 года. Открытая улыбка, искренность и природная женственность делают ее моложе своих лет. И не нужны никакие косметические подтяжки и искусственное омоложение.