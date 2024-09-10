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Posted 10 сентября, 10:09

Published 10 сентября, 10:09

Modified 10 сентября, 10:12

Updated 10 сентября, 10:12

Секрет их молодости: 7 российских звезд, которых возраст не берет

Секрет их молодости: 7 российских звезд, которых возраст не берет

10 сентября 2024, 10:09
Фото: Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Секрет их молодости: 7 российских звезд, которых возраст не берет
Глядя на этих женщин, никогда не поверишь, сколько им лет на самом деле. И дело не в дорогостоящих косметических процедурах. Топ российских див 40+, которые удивляют своей молодостью и свежестью.

Юлия Зимина

Российская актриса и телеведущая много времени уделяет тренировкам и придерживается правильного питания. Результат налицо — 43-летняя Юлия в прекрасной физической форме. Юлия смогла быстро восстановить фигуру после родов благодаря ежедневным полуторачасовым тренировкам в спортзале, которые она обязательно завершает посещением хаммама.

Юлия ЗиминаЮлия Зимина
Юлия Зимина. Фото: yuliaziminaa/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Екатерина Климова

Над ней не властны годы. За плечами три брака и рождение четверых детей, но Екатерине совсем не дашь 46 лет. Она излучает энергию, легкость и женственность. Возможно, дело в постоянном позитивном настрое актрисы: она улыбается всем проблемам и терпеть не может жаловаться.

Екатерина КлимоваЕкатерина Климова
Екатерина Климова. Фото: klimova___ekaterina/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Ирина Салтыкова

Невозможно поверить, но секс-символу 90-х недавно исполнилось 57 лет. Она по-прежнему подтянута, свежа и обаятельна. Певица считает, что внешний вид зависит от состояния души, поэтому старается смотреть на жизнь с оптимизмом и не обращать внимания на стрессы.

Ирина СалтыковаИрина Салтыкова
Ирина Салтыкова. Фото: irinasaltykova_official/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Тина Канделаки

Знаменитой теледиве не дашь ее 48 лет. Она тщательно заботится о своей фигуре, несколько раз в неделю посещает спортзал и отказалась от употребления мяса и молочных продуктов. Канделаки не скрывает, что стремится выглядеть молодо, и заявляет, что правильное питание, сон и ежедневный бьюти-уход — это постоянный труд.

Тина КанделакиТина Канделаки
Тина Канделаки. Фото: tina_kandelaki/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Равшана Куркова

Российская актриса не меняется с годами. Она выглядит гораздо моложе своих 43 лет, но не разглашает своих секретов красоты. Известно лишь, что она сторонница народных способов сохранения молодости. Впрочем, Равшана придерживается правил ЗОЖ — следит за питанием и уделяет время физической активности.

Равшана КурковаРавшана Куркова
Равшана Куркова. Фото: rav_shana/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Екатерина Андреева

Секрет молодости 58-летней российской телеведущей — регулярный уход за собой и занятия спортом. Екатерина начинает свой день со стакана чистой воды и уже много лет занимается китайской гимнастикой и йогой, строго следит за своим весом.

Екатерина АндрееваЕкатерина Андреева
Екатерина Андреева. Фото: ekaterinaandreeva_official/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Елена Подкаминская

Слава пришла к российской актрисе уже после 30 лет. Но это не мешает Елене играть молодых и обаятельных красоток, даже когда ей стукнуло 44 года. Открытая улыбка, искренность и природная женственность делают ее моложе своих лет. И не нужны никакие косметические подтяжки и искусственное омоложение.

Елена ПодкаминскаяЕлена Подкаминская
Елена Подкаминская. Фото: podkaminskaya_official/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
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