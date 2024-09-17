Все секреты гадания на кофейной гуще: узнайте будущее с помощью простого ритуала

Для гадания на кофейной гуще время имеет значение. Считается, что наиболее правдивую информацию можно получить утром, особенно во вторник или четверг. Обратите внимание на лунные фазы: не рекомендуется гадать на 9, 15, 19 и 29 лунные сутки. Ваше настроение играет важную роль — гадание должно проводиться в спокойном и уравновешенном состоянии. Стресс или сильные эмоции могут исказить результаты.