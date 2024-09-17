Завтрак по-питерски: лучшие рестораны города, где можно перекусить с утра

Давно ли вы завтракали свежими хачапури и сочной долмой? Если давно, значит, пора заглянуть в «ДеДа Хинкали» и исправить эту оплошность. Вкуснейшие блюда кавказской кухни и приятная музыка — что еще нужно для хорошего начала дня? А чтобы день еще и закончился хорошо, загляните сюда за бокалом вина.