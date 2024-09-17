Завтрак по-питерски: лучшие рестораны города, где можно перекусить с утра

Posted 17 сентября, 07:16
Published 17 сентября, 07:16
Modified 17 сентября, 07:21
Updated 17 сентября, 07:21
Адрес: Кушелевская дорога, 3/7, ЖК «Калина-парк»
Кафе, которое полюбилось петербуржцам своими десертами. Отдельно гости отмечают местные сырники из вкусного творога. У заведения большое меню, где есть и завтраки, и бизнес-ланчи, и детские блюда.
Адрес: набережная канала Грибоедова, 56-58
Приходите сюда до 11:00 и успеете на утреннюю акцию. Впрочем, есть еще кое-что, заставляющее явиться сюда пораньше — аромат горячих мягких пышек. Устоять просто невозможно.
Адрес: Московский проспект, 4а
Если вы привыкли начинать день со свежего смузи — вам сюда. Питательные напитки из свежих фруктов готовятся прямо на глазах клиента, что очень возбуждает аппетит. Не забудьте прихватить полезных веганских сладостей, они будут очень кстати.
Адрес: 6-я линия Васильевского острова, 13
Уютный ресторанчик с летней террасой, где вас угостят вкусными блюдами на любой вкус, от пельменей до булочек со сливками. Здесь можно не только позавтракать, но и заглянуть на обед и съесть вкусный бизнес-ланч.
Адрес: переулок Крылова, 2
Если вы поклонник аниме и вообще азиатской культуры, обязательно загляните в «Такояки». Здесь вы найдете большое разнообразие блюд японской кухни, а главное — уютную атмосферу. Загляните в «Такояки» на выходных с друзьями и поиграйте в настолки, получится просто отличное начало дня!
Адрес: ул. Варшавская, 23/1
Еще один уголок экзотической Азии посреди Питера. Пряные блюда корейской кухни, комфортная атмосфера небольшого заведения и вежливый персонал — вот за что посетители любят «Кореану».
Адрес: набережная канала Грибоедова, 27, цокольный этаж
Если вы больше любите сытную европейскую и мясную американскую кухни, посетите «Meat Стейк Хаус». Здесь можно начать день с сочного стейка или свежего бургера — после такого завтрака точно не придется жаловаться на голод как минимум до обеда. А вечером сюда можно прийти с друзьями и выпить кружку пенного.
Адрес: Финляндский проспект, 1
Давно ли вы завтракали свежими хачапури и сочной долмой? Если давно, значит, пора заглянуть в «ДеДа Хинкали» и исправить эту оплошность. Вкуснейшие блюда кавказской кухни и приятная музыка — что еще нужно для хорошего начала дня? А чтобы день еще и закончился хорошо, загляните сюда за бокалом вина.
Адрес: Невский проспект, 22-24
Итальянская кухня уместна в любое время дня. Впрочем, сюда можно заглянуть и просто ради атмосферы, во время прогулки по Невскому. Если вы будете с детьми, им тоже будет чем заняться — в заведении на такой случай всегда есть раскраски и игры.
Адрес: ул. Разъезжая, 43
Это отличное заведение для любителей классических сладких завтраков, состоящих из выпечки и кофе. Гости отмечают, что за весьма скромную по питерским меркам цену здесь можно приобрести нежнейшее пирожное или кусочек свежего торта. Недорогой, но вкусный кофе в одноразовых стаканчиках дополняет завтрак. Это место, конечно, не слишком атмосферное, зато со своей непосредственной задачей вкусно накормить клиента заведение справляется на ура.
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