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Posted 17 сентября, 07:16

Published 17 сентября, 07:16

Modified 17 сентября, 07:21

Updated 17 сентября, 07:21

Кофейня

Завтрак по-питерски: лучшие рестораны города, где можно перекусить с утра

17 сентября 2024, 07:16
Фото: Изображение Midjourney
Кофейня
Жители и гости Санкт-Петербурга оставляют в адрес этих заведений только хвалебные отзывы. Еще бы, ведь именно в этих ресторанах подают самые вкусные завтраки. Посетите их и убедитесь сами!

«Забыли Сахар»

Адрес: Кушелевская дорога, 3/7, ЖК «Калина-парк»

Кафе, которое полюбилось петербуржцам своими десертами. Отдельно гости отмечают местные сырники из вкусного творога. У заведения большое меню, где есть и завтраки, и бизнес-ланчи, и детские блюда.

Уютное кафе для нескучного завтрака — это про «Забыли сахар»Уютное кафе для нескучного завтрака — это про «Забыли сахар»
Уютное кафе для нескучного завтрака — это про «Забыли сахар». Фото: забылисахар.рф

«Пышечка»

Адрес: набережная канала Грибоедова, 56-58

Приходите сюда до 11:00 и успеете на утреннюю акцию. Впрочем, есть еще кое-что, заставляющее явиться сюда пораньше — аромат горячих мягких пышек. Устоять просто невозможно.

Фото с открытия кафе «Пышечка»Фото с открытия кафе «Пышечка»
Фото с открытия кафе «Пышечка». Фото: tripadvisor

«Ешь Фреш»

Адрес: Московский проспект, 4а

Если вы привыкли начинать день со свежего смузи — вам сюда. Питательные напитки из свежих фруктов готовятся прямо на глазах клиента, что очень возбуждает аппетит. Не забудьте прихватить полезных веганских сладостей, они будут очень кстати.

Свежий смузи от «Ешь Фреш»Свежий смузи от «Ешь Фреш»
Свежий смузи от «Ешь Фреш». Фото: vk.com

«ФермА Кафе»

Адрес: 6-я линия Васильевского острова, 13

Уютный ресторанчик с летней террасой, где вас угостят вкусными блюдами на любой вкус, от пельменей до булочек со сливками. Здесь можно не только позавтракать, но и заглянуть на обед и съесть вкусный бизнес-ланч.

Кафе Ферма ждет гостей на Васильевском островеКафе Ферма ждет гостей на Васильевском острове
Кафе Ферма ждет гостей на Васильевском острове. Фото: white-group.ru

«Такояки»

Адрес: переулок Крылова, 2

Если вы поклонник аниме и вообще азиатской культуры, обязательно загляните в «Такояки». Здесь вы найдете большое разнообразие блюд японской кухни, а главное — уютную атмосферу. Загляните в «Такояки» на выходных с друзьями и поиграйте в настолки, получится просто отличное начало дня!

Посетители «Такояки» спешат на огонекПосетители «Такояки» спешат на огонек
Посетители «Такояки» спешат на огонек. Фото: tripadvisor

«Кореана»

Адрес: ул. Варшавская, 23/1

Еще один уголок экзотической Азии посреди Питера. Пряные блюда корейской кухни, комфортная атмосфера небольшого заведения и вежливый персонал — вот за что посетители любят «Кореану».

В «Кореане» можно не только перекусить, но и отдохнуть в уютной обстановкеВ «Кореане» можно не только перекусить, но и отдохнуть в уютной обстановке
В «Кореане» можно не только перекусить, но и отдохнуть в уютной обстановке. Фото: restoclub.ru

«Meat Стейк Хаус»

Адрес: набережная канала Грибоедова, 27, цокольный этаж

Если вы больше любите сытную европейскую и мясную американскую кухни, посетите «Meat Стейк Хаус». Здесь можно начать день с сочного стейка или свежего бургера — после такого завтрака точно не придется жаловаться на голод как минимум до обеда. А вечером сюда можно прийти с друзьями и выпить кружку пенного.

В баре можно не только вкусно поужинать, но и сытно позавтракатьВ баре можно не только вкусно поужинать, но и сытно позавтракать
В баре можно не только вкусно поужинать, но и сытно позавтракать. Фото: meatsteakhouse.ru

«ДеДа Хинкали»

Адрес: Финляндский проспект, 1

Давно ли вы завтракали свежими хачапури и сочной долмой? Если давно, значит, пора заглянуть в «ДеДа Хинкали» и исправить эту оплошность. Вкуснейшие блюда кавказской кухни и приятная музыка — что еще нужно для хорошего начала дня? А чтобы день еще и закончился хорошо, загляните сюда за бокалом вина.

Завтрак с видом на Финляндский проспект для гостей «ДеДа Хинкали»Завтрак с видом на Финляндский проспект для гостей «ДеДа Хинкали»
Завтрак с видом на Финляндский проспект для гостей «ДеДа Хинкали». Фото: white-group.ru

«Лингвини»

Адрес: Невский проспект, 22-24

Итальянская кухня уместна в любое время дня. Впрочем, сюда можно заглянуть и просто ради атмосферы, во время прогулки по Невскому. Если вы будете с детьми, им тоже будет чем заняться — в заведении на такой случай всегда есть раскраски и игры.

Уютный ресторанчик с итальянским колоритом и очень вкусным кофеУютный ресторанчик с итальянским колоритом и очень вкусным кофе
Уютный ресторанчик с итальянским колоритом и очень вкусным кофе. Фото: restoclub.ru

Булочная Ф. Вольчека

Адрес: ул. Разъезжая, 43

Это отличное заведение для любителей классических сладких завтраков, состоящих из выпечки и кофе. Гости отмечают, что за весьма скромную по питерским меркам цену здесь можно приобрести нежнейшее пирожное или кусочек свежего торта. Недорогой, но вкусный кофе в одноразовых стаканчиках дополняет завтрак. Это место, конечно, не слишком атмосферное, зато со своей непосредственной задачей вкусно накормить клиента заведение справляется на ура.

В этой булочной прекрасно все, вплоть до вывескиВ этой булочной прекрасно все, вплоть до вывески
В этой булочной прекрасно все, вплоть до вывески. Фото: Яндекс.Карты
#Елена Гончарова#Общество#Все материалы авторов#Досуг
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