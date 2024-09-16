Карта Смерть в раскладе Таро: что означает и стоит ли ее бояться

В перевернутом положении карта олицетворяет стагнацию, остановку и угасание новых начинаний. Что-то в жизни кверента было на подходе, однако так и не свершилось. Чаще всего подобное случается не из-за внешних обстоятельств, а из-за внутренних страхов и сомнений. Например, если женщина несчастлива в браке, она долгое время вынашивает идею о разводе. Планирует дальнейшую жизнь, откладывает деньги. Однако в определенный момент сомнения и страхи оказываются сильнее и она не решается на перемены в жизни. В таких случаях и выпадает перевёрнутая карта Смерть. Дальше в раскладах начинает фигурировать перевёрнутая карта Колесо Фортуны — знак того, что человек пустил свою жизнь и проблемы на самотек. В последующих раскладах может появиться перевернутая Королева чаш — нежелание быть женщиной, игнорирование собственных потребностей в красоте и чувственности. Этих карт стоит бояться куда больше, чем аркана смерти, ведь они говорят о застарелых проблемах, которые не так-то просто решить.