Карта Смерть в раскладе Таро: что означает и стоит ли ее бояться

Posted 16 сентября, 12:44
Published 16 сентября, 12:44
Modified 16 сентября, 12:48
Updated 16 сентября, 12:48
Главное значение этой карты — перемены. Они происходят спокойно и плавно, причем настолько, что их постоянство становится заметным лишь со временем. Смерть в Таро символизирует изменения в ситуации и мышлении, а также освобождение от определенных проблем. Карта показывает, что только спустя длительный период, оглядываясь назад и сравнивая состояние «до» и «после», вы сможете осознать, насколько изменился ваш внутренний мир. Такие изменения кардинально отличаются от резких потрясений, о которых говорит, например, карта Башня. Она свидетельствует о трансформации через резкое и иногда болезненное разрушение знакомого мира.
Смерть же указывает на плавность внутреннего перерождения человека. Впрочем, иногда перемены могут быть и несколько резкими, болезненными. Помните, что рост над собой, перемены, выход из зоны комфорта — это всегда сложные и стрессовые процессы. Однако без них не обойтись. Примите необходимость обновления и смело двигайтесь навстречу будущему.
В перевернутом положении карта олицетворяет стагнацию, остановку и угасание новых начинаний. Что-то в жизни кверента было на подходе, однако так и не свершилось. Чаще всего подобное случается не из-за внешних обстоятельств, а из-за внутренних страхов и сомнений. Например, если женщина несчастлива в браке, она долгое время вынашивает идею о разводе. Планирует дальнейшую жизнь, откладывает деньги. Однако в определенный момент сомнения и страхи оказываются сильнее и она не решается на перемены в жизни. В таких случаях и выпадает перевёрнутая карта Смерть. Дальше в раскладах начинает фигурировать перевёрнутая карта Колесо Фортуны — знак того, что человек пустил свою жизнь и проблемы на самотек. В последующих раскладах может появиться перевернутая Королева чаш — нежелание быть женщиной, игнорирование собственных потребностей в красоте и чувственности. Этих карт стоит бояться куда больше, чем аркана смерти, ведь они говорят о застарелых проблемах, которые не так-то просто решить.
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