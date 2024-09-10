Напиток молодости — этот чай Марго Робби пьет каждый день

Подтянуть бьюти-образ Марго Робби к кукольному совершенству была приглашена Ясмина Вико — специалист по здоровью кожи. Она сразу же решила, что одними средствами и техниками для ухода за кожей здесь не обойтись. По мнению Ясмины, подход к сияющей красоте должен быть глубже.