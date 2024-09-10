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Posted 10 сентября, 06:50

Published 10 сентября, 06:50

Modified 10 сентября, 07:19

Updated 10 сентября, 07:19

Напиток молодости — этот чай Марго Робби пьет каждый день

Напиток молодости — этот чай Марго Робби пьет каждый день

10 сентября 2024, 06:50
Фото: margotteliserobbie/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Напиток молодости — этот чай Марго Робби пьет каждый день
Марго Робби шикарна и ослепительна. Но для роли Барби актрисе пришлось постараться, чтобы выглядеть идеально. И дело не только в бьюти-уходе. Секрет красоты Марго — чай, который актриса пила каждый день.

34-летняя актриса имеет кукольную внешность. Поэтому и была отобрана на роль Барби. Но чтобы выглядеть как самая идеальная кукла в мире, недостаточно быть красивой. Нужно быть совершенством.

Подтянуть бьюти-образ Марго Робби к кукольному совершенству была приглашена Ясмина Вико — специалист по здоровью кожи. Она сразу же решила, что одними средствами и техниками для ухода за кожей здесь не обойтись. По мнению Ясмины, подход к сияющей красоте должен быть глубже.

Главное в Барби, считает Вико, — сияние. Чтобы его передать и сделать кожу Марго естественно сияющей, эксперт решила заняться внутренним очищением актрисы. Ясмина каждый день заваривала чай из расторопши и давала его пить всем членам съемочной группы, включая Марго.

Фото: margotteliserobbie/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Фото: margotteliserobbie/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Как объяснила Вико, этот напиток заваривают в ее родной Хорватии для очищения печени. А когда она очищается от токсинов и шлаков, то кожа становится гладкой и сияющей.

«Печень любит все горькое, потому что это помогает ей очиститься. Этот чай похож на ведьмино зелье!» — утверждает эксперт.

Расторопша обладает массой полезных свойств, в том числе помогает снизить уровень холестерина, замедляет рост раковых клеток и способствует выведению из организма токсинов и шлаков. Для лучшего эффекта Янина рекомендует настаивать чай не менее 20 минут.

Чай с расторопшей настолько полюбился Марго, что она заваривала напиток друзьям во время вечеринок.

Помимо «волшебного» напитка, Ясмина составила для Марго индивидуальную программу ухода за кожей и здоровьем. Она посоветовала актрисе включать в рацион больше кисломолочных и ферментированных продуктов, например квашеную капусту.

Эксперт отмечает, что Робби очень дисциплинированно относилась ко всем советам и рекомендациям. Это и помогло добиться успеха и создать совершенный образ Барби.

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