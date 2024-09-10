Напиток молодости — этот чай Марго Робби пьет каждый день

Posted 10 сентября, 06:50
Published 10 сентября, 06:50
Modified 10 сентября, 07:19
Updated 10 сентября, 07:19
34-летняя актриса имеет кукольную внешность. Поэтому и была отобрана на роль Барби. Но чтобы выглядеть как самая идеальная кукла в мире, недостаточно быть красивой. Нужно быть совершенством.
Подтянуть бьюти-образ Марго Робби к кукольному совершенству была приглашена Ясмина Вико — специалист по здоровью кожи. Она сразу же решила, что одними средствами и техниками для ухода за кожей здесь не обойтись. По мнению Ясмины, подход к сияющей красоте должен быть глубже.
Главное в Барби, считает Вико, — сияние. Чтобы его передать и сделать кожу Марго естественно сияющей, эксперт решила заняться внутренним очищением актрисы. Ясмина каждый день заваривала чай из расторопши и давала его пить всем членам съемочной группы, включая Марго.
Как объяснила Вико, этот напиток заваривают в ее родной Хорватии для очищения печени. А когда она очищается от токсинов и шлаков, то кожа становится гладкой и сияющей.
«Печень любит все горькое, потому что это помогает ей очиститься. Этот чай похож на ведьмино зелье!» — утверждает эксперт.
Расторопша обладает массой полезных свойств, в том числе помогает снизить уровень холестерина, замедляет рост раковых клеток и способствует выведению из организма токсинов и шлаков. Для лучшего эффекта Янина рекомендует настаивать чай не менее 20 минут.
Чай с расторопшей настолько полюбился Марго, что она заваривала напиток друзьям во время вечеринок.
Помимо «волшебного» напитка, Ясмина составила для Марго индивидуальную программу ухода за кожей и здоровьем. Она посоветовала актрисе включать в рацион больше кисломолочных и ферментированных продуктов, например квашеную капусту.
Эксперт отмечает, что Робби очень дисциплинированно относилась ко всем советам и рекомендациям. Это и помогло добиться успеха и создать совершенный образ Барби.
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