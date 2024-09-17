Их носят знаменитости и звезды — выбираем оберег по дате рождения

Доброжелательные, добродушные, всегда готовые прийти на помощь и уладить любой конфликт — так характеризуются люди с числом судьбы «двойка». Но в то же время они слишком доверяют людям. Чтобы в вашу жизнь приходили люди только с чистыми помыслами, носите с собой небольшую подковку.