Их носят знаменитости и звезды — выбираем оберег по дате рождения

Posted 17 сентября, 06:33
Published 17 сентября, 06:33
Modified 17 сентября, 10:33
Updated 17 сентября, 10:33
Определить свой камень-талисман поможет наука нумерология. Нужно сложить все цифры в дате вашего рождения. Должна получиться цифра от 1 до 9.
Например, человек родился 24.04.1980. складываем 2+4+4+1+9+8=28, теперь складываем цифры результата 2+8=10. И еще раз складываем 1+0=1. Число судьбы у этого человека — единица.
«Единички» обладают харизмой, они яркие и самодостаточные. Поэтому часто подвергаются зависти окружающих. Защитит от этого камень-агат.
Доброжелательные, добродушные, всегда готовые прийти на помощь и уладить любой конфликт — так характеризуются люди с числом судьбы «двойка». Но в то же время они слишком доверяют людям. Чтобы в вашу жизнь приходили люди только с чистыми помыслами, носите с собой небольшую подковку.
Трудолюбивые и целеустремленные «тройки» нередко готовы пойти на риск и ввязаться в авантюру, чтобы достичь своих целей. Бирюза и хризолит добавят мужества и защитят от неудач и неправильных решений.
«Четверкам» свойственно сомневаться, их жизнь представляет череду взлетов и падений. Из-за нестабильности они часто чувствуют неуверенность в своих силах. Справиться с этим поможет лунный камень. Приносящий в жизнь мир и спокойствие.
Свободолюбивые и независимые «пятерки» живут полной жизнью, часто рискуют и готовы на любые приключения. Им стоит носить с собой тигровый глаз. Он убережет от финансовых потерь и негативных эмоций, поможет развить интуицию.
«Шестерки» обладают сильным характером, помогающим противостоять испытаниям и трудностям. Но жесткость характера иногда мешает им наладить отношения с окружающими. Ваш оберег — колокольчик, помогающий смягчить характер и отпугивающий негативную энергию.
Чувственные и эмоциональные «семерки» готовы открыть сердце каждому встречному. Это может быть небезопасно. Малахит убережет вас от дурных людей, а рубин добавит мужества и сил.
«Восьмерки» амбициозны и целеустремленны, поэтому часто становятся известными личностями. На пути к успеху им нужно уберечься от завистников. Поэтому стоит обязательно носить с собой булавку.
Смысл жизни «девятки» — служение другим людям. Из-за этого они всегда находятся в центре событий и подвергают себя риску. Таким людям подойдет горный хрусталь, оберегающий от неприятностей и помогающий избежать неприятных ситуаций.
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