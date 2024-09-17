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Posted 17 сентября, 05:22

Published 17 сентября, 05:22

Modified 17 сентября, 13:15

Updated 17 сентября, 13:15

Такой модный, что нужно повторить! Главный тренд осени-2024 из TikTok

Такой модный, что нужно повторить! Главный тренд осени-2024 из TikTok

17 сентября 2024, 05:22
Фото: Изображение Midjourney
У пользователей соцсетей и TikTok набирает популярность стиль «уставшей англичанки». Модные инфлюенсеры и стилисты уже назвали «Frazzled english woman» — главным трендом осени-2024.

Молодежь запустила новый тренд, взорвавший соцсети — стиль «уставшей англичанки». Долой строгие офисные луки и зализанные пучки! Комфорт, небрежность и тотальная непринужденность — главные черты нового стиля.

Как объясняют фэшн-блогеры, истоки нового стиля берут начало в эстетике романтических комедий «нулевых». Вспоминаем, как одевались героини «Реальной любви», «Отпуска по обмену» и, конечно, культовую Бриджит Джонс.

Frazzled english woman — обычная городская женщина, измотанная делами и проблемами. Ей некогда тратить время на гламурные образы. Она предпочитает быстрые и удобные решения — небрежный пучок, теплые чулки и колготки, небрежный макияж, безразмерные кардиганы.

Вспоминаем, как одевались героини «Реальной любви», «Отпуска по обмену» и, конечно, культовую Бриджит Джонс.Вспоминаем, как одевались героини «Реальной любви», «Отпуска по обмену» и, конечно, культовую Бриджит Джонс.
Вспоминаем, как одевались героини «Реальной любви», «Отпуска по обмену» и, конечно, культовую Бриджит Джонс.. Фото: Изображение Midjourney

Основные тренды «уставшей англичанки»:

  1. Пучок — собранные на скорую руку волосы. Никаких сложных причесок, завитых и уложенных челок.
  2. Заколки — много «крабиков» и заколок в небрежно уложенных волосах. Небрежность, детскость, наивность — основные правила образа Frazzled english woman.
  3. Натуральный макияж — минимум косметики. Слегка выровняли тон, добавили немного румян и чуть пудры — вперед, покорять мир.
  4. «Сто слоев одежды» — теплые шарфы (обязательно вязаные шарфы!), уютные водолазки и кардиганы. Лучший стайлинг-трюк — закутаться в кучу удобной одежды и чувствовать себя в ней, как в уютном домике.
«Уставшая англичанка» — это «сто слоев одежды» — теплые шарфы, уютные водолазки и кардиганы«Уставшая англичанка» — это «сто слоев одежды» — теплые шарфы, уютные водолазки и кардиганы
«Уставшая англичанка» — это «сто слоев одежды» — теплые шарфы, уютные водолазки и кардиганы. Фото: Изображение Midjourney

Хит под названием Frazzled english woman уже подхватили модные инфлюенсеры и дизайнеры. Не обошли его вниманием и такие гиганты фэшн-индустрии, как Miu Miu и Chanel.

Соответствуем модной тенденции и выбираем осенью-2024 — небрежность, неаккуратность, цветастость и комфорт. Только так вы сможете себя почувствовать настоящей англичанкой!

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#Екатерина Непомнящая#Общество#Красота#Мода
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