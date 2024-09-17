Такой модный, что нужно повторить! Главный тренд осени-2024 из TikTok

Posted 17 сентября, 05:22
Published 17 сентября, 05:22
Modified 17 сентября, 13:15
Updated 17 сентября, 13:15
Молодежь запустила новый тренд, взорвавший соцсети — стиль «уставшей англичанки». Долой строгие офисные луки и зализанные пучки! Комфорт, небрежность и тотальная непринужденность — главные черты нового стиля.
Как объясняют фэшн-блогеры, истоки нового стиля берут начало в эстетике романтических комедий «нулевых». Вспоминаем, как одевались героини «Реальной любви», «Отпуска по обмену» и, конечно, культовую Бриджит Джонс.
Frazzled english woman — обычная городская женщина, измотанная делами и проблемами. Ей некогда тратить время на гламурные образы. Она предпочитает быстрые и удобные решения — небрежный пучок, теплые чулки и колготки, небрежный макияж, безразмерные кардиганы.
Основные тренды «уставшей англичанки»:
Хит под названием Frazzled english woman уже подхватили модные инфлюенсеры и дизайнеры. Не обошли его вниманием и такие гиганты фэшн-индустрии, как Miu Miu и Chanel.
Соответствуем модной тенденции и выбираем осенью-2024 — небрежность, неаккуратность, цветастость и комфорт. Только так вы сможете себя почувствовать настоящей англичанкой!
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