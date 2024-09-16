История выскочки, которая украла Неделю моды у богатых и подарила её бедным

В 2013 году она бросила вызов существующей политике в этой области. На показы тогда можно было прийти только по приглашениям. Они предназначались лишь для профессионалов отрасли и СМИ. Триша Паравас решила сделать модную индустрию доступной для обычных людей, пишет cracked.com.