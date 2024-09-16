История выскочки, которая украла Неделю моды у богатых и подарила её бедным

Posted 16 сентября, 20:55
Published 16 сентября, 20:55
Modified 16 сентября, 21:06
Updated 16 сентября, 21:06
В 2013 году она бросила вызов существующей политике в этой области. На показы тогда можно было прийти только по приглашениям. Они предназначались лишь для профессионалов отрасли и СМИ. Триша Паравас решила сделать модную индустрию доступной для обычных людей, пишет cracked.com.
Совет модельеров США и компания Endeavor Group Holdings, которые не одно десятилетие были организаторами Недели моды в Нью-Йорке, не догадались зарегистрировать название торговой марки. Зато это догадалась сделать Паравас.
Endeavor Group Holdings вскоре также попытались подать заявку на собственную торговую марку, но было слишком поздно. Затем они подали заявку на отмену торговой марки Паравас, однако им отказали.
Паравас начала организовывать собственные показы мод — Недели моды в Нью-Йорке, которые были открыты для всех желающих. Также она подала в суд на Endeavor за нарушение прав на торговую марку на сумму 10 миллионов долларов.
В течение следующих пяти лет сторонами было составлено множество встречных исковых заявлений. Лишь в конце 2020 года Паравас и Endeavor Group Holdings достигли мирового соглашения.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14