Самый модный осенний блонд — 2024: вам понравятся эти оттенки

Posted 13 сентября, 09:04
Published 13 сентября, 09:04
Modified 13 сентября, 09:05
Updated 13 сентября, 09:05
Это окрашивание считается классическим. Его плюс — универсальность: оно идет всем без исключения, смотрится идеально и бонусом освежает цвет лица, придавая ему особое сияние.
Вы наверняка помните эффектное мелирование, которое было актуально в девяностые годы. Оно возвращается — по крайней мере, все чаще звезды шоу-бизнеса выбирают для своих волос именно такой оттенок.
Этот оттенок — уникальная и очень эффектная комбинация холодных и теплых гамм, при этом она проходит по всей длине волос. В результате смешивания этих оттенков получается очень красивый цвет, напоминающий оттенок шампанского. Волосы с таким оттенком стилисты рекомендуют укладывать при помощи специального воска.
Медовый блонд — оттенок, который не утрачивает актуальности. В сентябре 2024 года особенно удачным будет окрашивание, в рамках которого кончики волос и контур слегка осветляются, за счет чего обеспечивается эффект сияния. Важный плюс такого окрашивания — удобство в уходе. Поддерживать цвет особым образом не нужно: можно мыть волосы обычным шампунем, использовать стандартные бальзамы и маски из соответствующей гаммы.
Вариация на тему медового блонда — окрашивание типа «медовые соты». В результате волосы становятся золотистыми, приобретают максимально естественный и очень красивый оттенок. А еще окрашивание придает волосам визуальный объем за счет глубины цвета.
Такое окрашивание станет прекрасным воспоминанием об отпуске и поможет поддерживать летнее настроение даже осенью. Суть окрашивания заключается в придании волосам слегка подсвеченного вида — они выглядят так, как будто выгорели на солнце. В рамках окрашивания смешиваются золотистые и масляные тона, так что волосы смотрятся очень естественно.
Оттенок смотрится нежно и изысканно, он представляет собой комбинацию холодных и теплых бликов. В результате получается сдержанный и естественный цвет. Некоторые стилисты смешивают медовые, серые и бежевые оттенки, чтобы добиться эффекта выгоревших на солнце волос.
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