Самый модный осенний блонд — 2024: вам понравятся эти оттенки

Медовый блонд — оттенок, который не утрачивает актуальности. В сентябре 2024 года особенно удачным будет окрашивание, в рамках которого кончики волос и контур слегка осветляются, за счет чего обеспечивается эффект сияния. Важный плюс такого окрашивания — удобство в уходе. Поддерживать цвет особым образом не нужно: можно мыть волосы обычным шампунем, использовать стандартные бальзамы и маски из соответствующей гаммы.