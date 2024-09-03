Как не поправиться за время отпуска: 7 хитростей

Posted 3 сентября, 19:03
Published 3 сентября, 19:03
Modified 3 сентября, 19:07
Updated 3 сентября, 19:07
Как сообщает shape.ru, даже находясь в состоянии расслабления и эйфории, вы сможете обойти типичные для путешествия калорийные ловушки.
В процессе сбора чемодана стоит взять в путешествие несоленые орехи, сухофрукты, крекеры, мытые и нарезанные овощи и фрукты, сыр, батончики мюсли и сок.
Перед дальней дорогой необходимо подкрепиться чем-то нежирным и сытным, например овсянкой или яйцами, тогда на вокзале или в аэропорту не будет соблазна перекусить, глядя на принимающих пищу пассажиров.
В ожидании времени до отправления самолета можно размяться, обойдя все находящиеся в воздушной гавани магазины. А если в аэропорту есть фитнес-клуб, о чем можно узнать заранее, то стоит положить спортивную форму в ручную кладь и отправиться на тренировку перед вылетом.
Среднестатистический прием пищи в небе может содержать около 1000 ккал и 50 г жиров. При этом женщине весом 65 кг в час удается сжечь, сидя в самолете, не более 84 ккал. Это означает, что набора блюд и напитков, предлагаемых стюардессой, хватит на 11 часов. Чтобы не обеспечить себе профицит калорий, стоит отказаться от приема вредных и высококалорийных продуктов на борту самолета.
Каждый большой авиаперевозчик предлагает особые меню для религиозных людей, вегетарианцев, пассажиров с определенными диагнозами, детей. Эта услуга бесплатна, главное — сделать спецзаказ за сутки или более до вылета в зависимости от условий, которые ставит авиакомпания.
Чтобы избежать обезвоживания, необходимо за каждый проведенный в небе час выпивать по стакану воды. По возможности стоит избегать соленой пищи и кофеиносодержащих напитков. Также важно учитывать, что опьянение при употреблении спиртных напитков в полете наступает очень быстро.
В отельных мини-барах постояльцев почти всегда ждет вредная пища — сладкие батончики, снеки, пиво, газировка и ликеры.
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