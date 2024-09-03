Как не поправиться за время отпуска: 7 хитростей

Среднестатистический прием пищи в небе может содержать около 1000 ккал и 50 г жиров. При этом женщине весом 65 кг в час удается сжечь, сидя в самолете, не более 84 ккал. Это означает, что набора блюд и напитков, предлагаемых стюардессой, хватит на 11 часов. Чтобы не обеспечить себе профицит калорий, стоит отказаться от приема вредных и высококалорийных продуктов на борту самолета.