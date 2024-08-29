Не ведитесь на эти уловки, покупая косметику: 5 маркетинговых ходов, которые вводят в заблуждение

Posted 29 августа, 10:22
Published 29 августа, 10:22
Modified 10 сентября, 05:58
Updated 10 сентября, 05:58
Прежде всего производители используют наше цветовое восприятие, используя в дизайне упаковки природные оттенки и изображения растений. Так, крем в зеленом тюбике, да еще и с надписью «Фитокосметика» мы невольно относим к разряду экологичных и, несомненно, полезных продуктов.
Еще одна уловка, связанная с имиджем продукта, — фактура материала для упаковки. Так, бумага позиционирует продукт как натуральный. Впрочем, потребители не понимают, что тем самым производитель вводит их в заблуждение. Ведь бумага, если она не подлежит последующей переработке, наносит непоправимый вред окружающей среде даже больше, чем пластик.
Маркировка «Без консервантов» должна убедить покупателя в том, что продукт сделан только из натуральных ингредиентов и не содержит химии. Эксперты спешат разочаровать нас: косметики без консервантов не бывает — именно они позволяют кремам и другим продуктам храниться больше чем несколько дней. Другое дело, что и консерванты могут быть натуральными, а не синтетическими.
Часто производители пытаются сыграть на практичности своих покупателей, предлагая им средства «2 в 1» или даже «3 в 1». Крема, который разглаживает морщины, подтягивает кожу и борется с прыщами, не существует в природе. Запомните: одно средство идеально справляется только с одной задачей.
Производители обещают, что шампунь избавит вас от секущихся кончиков? Не стоит этому верить, ведь ни одно, даже самое хорошее, средство не поможет волосу вновь стать целым. То же самое можно сказать и о шампуне от перхоти. Перхоть — это симптом хронического заболевания кожи головы, она устраняется исключительно специальными лечебными шампунями.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14