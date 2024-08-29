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Posted 29 августа, 10:22

Published 29 августа, 10:22

Modified 10 сентября, 05:58

Updated 10 сентября, 05:58

Как не попасться на уловки производителей косметики

Не ведитесь на эти уловки, покупая косметику: 5 маркетинговых ходов, которые вводят в заблуждение

29 августа 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney
Как не попасться на уловки производителей косметики
Сегодня, в эпоху плохой экологии, востребовано все натуральное. Производители косметики используют всевозможные уловки, чтобы товар соответствовал актуальному формату. Словом, их цель — представить продукцию в благоприятном свете. А задача потребителя — на эти уловки не попасться.

Цвет может обмануть

Прежде всего производители используют наше цветовое восприятие, используя в дизайне упаковки природные оттенки и изображения растений. Так, крем в зеленом тюбике, да еще и с надписью «Фитокосметика» мы невольно относим к разряду экологичных и, несомненно, полезных продуктов.

Материал упаковки вводит в заблуждение

Еще одна уловка, связанная с имиджем продукта, — фактура материала для упаковки. Так, бумага позиционирует продукт как натуральный. Впрочем, потребители не понимают, что тем самым производитель вводит их в заблуждение. Ведь бумага, если она не подлежит последующей переработке, наносит непоправимый вред окружающей среде даже больше, чем пластик.

Зеленый цвет на упаковке не всегда указывает на натуральностьЗеленый цвет на упаковке не всегда указывает на натуральность
Зеленый цвет на упаковке не всегда указывает на натуральность. Фото: Изображение Midjourney

Не бойтесь консервантов

Маркировка «Без консервантов» должна убедить покупателя в том, что продукт сделан только из натуральных ингредиентов и не содержит химии. Эксперты спешат разочаровать нас: косметики без консервантов не бывает — именно они позволяют кремам и другим продуктам храниться больше чем несколько дней. Другое дело, что и консерванты могут быть натуральными, а не синтетическими.

Одно средство — одно действие

Часто производители пытаются сыграть на практичности своих покупателей, предлагая им средства «2 в 1» или даже «3 в 1». Крема, который разглаживает морщины, подтягивает кожу и борется с прыщами, не существует в природе. Запомните: одно средство идеально справляется только с одной задачей.

Средство «3 в 1» не может быть универсальнымСредство «3 в 1» не может быть универсальным
Средство «3 в 1» не может быть универсальным. Фото: Изображение Midjourney

Заведомо ложные обещания

Производители обещают, что шампунь избавит вас от секущихся кончиков? Не стоит этому верить, ведь ни одно, даже самое хорошее, средство не поможет волосу вновь стать целым. То же самое можно сказать и о шампуне от перхоти. Перхоть — это симптом хронического заболевания кожи головы, она устраняется исключительно специальными лечебными шампунями.

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#Алла Хан#Общество#Здоровье#Красота#Косметика#Все материалы авторов
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