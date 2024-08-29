Не ведитесь на эти уловки, покупая косметику: 5 маркетинговых ходов, которые вводят в заблуждение

Маркировка «Без консервантов» должна убедить покупателя в том, что продукт сделан только из натуральных ингредиентов и не содержит химии. Эксперты спешат разочаровать нас: косметики без консервантов не бывает — именно они позволяют кремам и другим продуктам храниться больше чем несколько дней. Другое дело, что и консерванты могут быть натуральными, а не синтетическими.